



11 Şubat'ta gelen Samsung Galaxy S20+ 5G Geekbench testinden geçti ve önemli özellikleri ortaya çıktı. SM-G986U model numarası taşıyan Galaxy S20+ 5G, UI 2.0 arayüzlü Android 10 ile çalışıyor. Akıllı telefonun 12 GB RAM'i var, bu da tüm S20'lerin 12GB RAM'e sahip olduğu söylentisini destekliyor.

Samsung Galaxy S20'lerin Kamera Özellikleri

Galaxy S20'nin 5G modelinde Snapdragon 865 yonga seti kullanılmış. Ve söylentilere göre tüm S20 telefonlar pazara bağlı olarak Snapdragon 865 ve Exynos 990 ile çalışacak, ancak bu kez daha fazla bölgede Snapdragon varyantı olacak.

Galaxy S20+ 5G, Geekbench 5'in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 923 ve 3.267 puan aldı, ancak bu bir ön üretim birimi olduğundan, puanlar final versiyonda değişebilir.

Galaxy S20 Kamera Özellikleri

Galaxy S20+'ın 5G olmayan normal varyantı 6.7 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip ve bir 64MP, iki 12MP ve bir ToF kamera birimi olmak üzere dörtlü kamera düzeneği ile geliyor. Selfie'ler ve video görüşmeler için önde 10MP bir kamera olacak.

Normal Galaxy S20'de ise ToF modülü olmayacak ve 6.2 inç ekran ile 10MP selfie kamera ve 4.000 mAh pil sunulacak.





Öte yandan S20 Ultra modeli 48MP telefoto (10x optik), 12MP ultra geniş ve ToF modülleriyle birleştirilecek ve 100x Space Zoom özellikli 108MP ana sensöre sahip olacak.

S20 Ultra'nın 5G varyantı 12GB ve 16GB RAM'e sahip olacak ve 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç depolama seçeneği ile çıkış yapacak. Ayrıca, 1 TB'a kadar depolama artırımına izin veren microSD kart yuvasına sahip olacak.

Samsung Galaxy S20 Ultra akıllı telefonu 45W hızlı şarj sayesinde 74 dakikada sıfırdan %100'e şarj olacak. Bataryası 5.000 mAh kapasitede olacak.

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