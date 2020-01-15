Android: Facebook'da Kapanma Sorunu





Arama alırken veya arama yaparken, sohbet ederken veya paylaşım yaparken Facebook'un Android'de kapanması sorunu can sıkıcı olabilir. Bu sorunun gerçekleşme olasılığını azaltmak için aşağıdaki çözüm adımlarına göz atabilirsiniz.

Facebook'u Güncelleme

Facebook uygulaması Android'de zaman zaman güncelleme alır, bu nedenle her zaman güncellenmiş sürümü kullanmak önemlidir. En son sürümü yüklediğinizde kapanmalar düzelebilir. Google Play'e giderek Facebook uygulamasını güncelleyebilirsiniz.

Oturumu Kapatıp Tekrar Açma

Oturumu kapatıp tekrar açmak, denemek için kolay bir seçenek gibi görünebilir, ancak bana güvenin, Facebook'un bir oturumda kullandığı herhangi bir dosyadan kurtulmaya göre işi yapar. Birkaç Facebook kullanıcısı bunu önemsiyor.

Facebook uygulamanızı başlatın ve sağ üstteki 3 satır menü simgesini seçin.

Sonraki sayfada Oturumu Kapat'ı seçin.

Uygulamayı kapatın ve yeniden başlatın.

Tekrar giriş yap.

Herhangi bir sürekli çökmeden kurtulmak için ihtiyacınız olan her şey bu olabilir.

Uygulamayı Yeniden Başlatma

Telefonunuzdan Ayarlar'a ve Uygulamalar'a erişin. Facebook'u bulun ve Kapatmaya Zorla'yı seçin.

Kapanmaya zorlama seçeneği yoksa, Facebook'un çökmesi işlemi arka planda takılı kalmış olabilir. Cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Facebook Önbelleğini Temizleme

Telefonunuzdaki Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Facebook ve Depolama'yı seçin.

Önbelleği ve Verileri Temizle'yi seçin.

Cihazınızın üreticisine ve Android OS sürümüne göre bu seçeneğin kesin konumu telefonlarda farklı olacaktır. Uygulama menüsünde olması gerektiğine inanıyoruz. Önbellekten ve depolanan verilerden kurtulmak, birkaç Android uygulamasının çökmesini önlemenin çok etkili bir yoludur ve Facebook uygulamasının kapanması da bir istisna değildir.





Telefonu Yeniden Başlatma

Sadece Facebook uygulaması sürekli kapanıyorsa tüm telefonunuzu yeniden başlatmaya gerek yoktur. Ancak 5. adımdan sonraki tek çözümümüz Facebook'u yeniden yüklemek olduğundan cihazınızı baştan başlatmaktan zarar gelmez. Facebook kapanıyor mu tekrar kontrol edin.

Facebook'u Yeniden Yükleme

Facebook'un kapanması sorununda son çare uygulamayı silmek ve baştan yüklemektir. Bunun yanı sıra Facebook Lite'ı kullanmayı da deneyebilirsiniz. Daha az sistem kaynağı kullanır ve kapanması daha az olasıdır.

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