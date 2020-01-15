Instagram Çöküyor, Kapanıyor: Nasıl Düzeltilir?





Bir programcı, problemlerden ve hayal kırıklıklarından arınmış, iyi ve kullanışlı bir uygulama geliştirmeye sonuna kadar odaklansa bile bazı hatalar ve sorunlar daima kaçınılmazdır. Instagram, Android cihazınızda çöküyor ve kapanıyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin.

Instagram'ı Yeniden Başlatın

Sadece Instagram uygulamanız çöküyorsa bu bazı sorunları düzeltebilir. Geçici bir aksaklık olabileceği için Instagram uygulamanızı yeniden başlatmayı denemekten zarar gelmez.

Cep telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'ı açın.

Instagram'ı Durmaya Zorla'yı seçin (Android).

Durmaya Zorla seçeneği basılmayabilir, o zaman uygulama zaten kapanmıştır ve yeniden başlatabilirsiniz.

iPhone veya iPad'de buna gerek yoktur.

Uygulama Önbelleğini Temizleme (Android)

Uygulama önbelleği, Instagram'ın etkili bir şekilde çalışması için gereken geçici dosyaların saklandığı bir yerdir. Dosyaların üzerine hatalı veya bozuk veriler yazıldığında Instagram çökebilir, kapanabilir. Önbelleği temizlemek bunu çözecektir.

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

Telefonu Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Önbelleği temizledikten sonra iPhone ya da Android cihazınızı yeniden başlatın.

Instagram'ı Güncelleyin

Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Google Play Store'a ya da App Store'a erişin ve Güncellemeleri Kontrol Et veya Tüm Güncellemeleri İndir'i seçin.





Çakışan Uygulamaları Kontrol Edin

Bazen, uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.

Instagram'ı Yeniden Yükleyin

Mümkünse WiFi'a bağlanın.

Mobil cihazınızdan uygulama çekmecenize erişin.

Instagram simgesini basılı tutun ve Kaldır'ı seçin.

Uygulamanın kaldırılması için bekleyin.

Şimdi Instagram'ın yeni kopyasını yükleyin.

Instagram hesabınız, artı resimleriniz, paylaşımlarınız ve diğer her şey saklanmaya devam edecek. Bazı kişisel ayarlar sıfırlanabilir.

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