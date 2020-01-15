



Facebook, insanları birbirine bağlamakla ilgileniyor ve Facebook Messenger uygulaması bunu biraz daha ileri götürüyor. Messenger uygulamasıyla mesajlarınızı ve bildirimlerinizi hemen alabilir ve hareket halindeyken yanıtlayabilirsiniz. Genel olarak kullanması güzel bir uygulama ancak bazen insanlardan uzaklaşmanız gerekebilir. Messenger'da son görülmeyi gizleme nasıl yapılıyor?

Messenger'da Son Görülmeyi Gizleme

Bu özellik Facebook arkadaşlarınıza Messenger'ı en son ne zaman kullandığınızı veya uygulamada oturum açtığınızı bildirir. En son ne zaman çevrimiçi olduğunuzu göstermek harika olsa da, bazen kötü de olabilir. Messenger'da gizli kalabilirsiniz. Son görülmeyi gizlemek için aşağıdakileri yapın.

Bu işlem oldukça basittir ve üçüncü taraf bir uygulamanın kullanılmasını gerektirmez. Sadece aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin.

Önce Facebook Messenger uygulamasını bulun ve çalıştırın.

Giriş yaptığınızdan emin olun.

Giriş yaptıktan sonra, sağ alt köşedeki Gruplar'ın yanındaki Kişilere dokunun.

Üstteki arama çubuğunun hemen altında Tümü düğmesini ve Aktif düğmesini görmelisiniz. Aktif düğmesine dokunun.

Adınızın yanında bir buton göreceksiniz. Messenger uygulamasında son görülmeyi kapatmak için bu özelliği sola kaydırmanız yeterli.

Bu kadar. Şimdi sohbetteki kişiler son görülme zamanınıza bakarken özelliği kapattığınız tarihi görecekler. Siz açana kadar bu böyle kalacak. Adımlar hem Android hem de iOS'li iPhone'larda aynı yollarla çalışıyor.





Aktif'i geri açmak isterseniz yukarıdaki adımları tekrar izleyebilir ve kaydırıcıyı sağa getirebilirsiniz.

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