iOS, iPhone'da Messenger'ın Çökerek Kapanması





Messenger'ın iOS'te çökmesi sorununu ele alıyoruz. iPad ve iPhone'larda Facebook Messenger'ın aniden çökmesi sorunu can sıkıcı olabilir. Çözüm adımlarını deneyin.

UYGULAMAYI YENİDEN BAŞLATIN

Her zaman olduğu gibi, bir uygulama kilitlenirse yapılacak ilk şey uygulamayı yeniden başlatmaktır. Bir uygulama iOS'te çöktüğünde Android gibi arka plandan kapatmaya gerek yoktur, dört–beş saniye verin ve Messenger'ı tekrar başlatın.

iPHONE'U GÜNCELLEYİN

En son iOS güncellemelerini çalıştırdığınızdan emin olmak, uygulama kilitlenmelerini durdurmanın başka bir basit yoludur. iOS işletim sisteminini sorunlara yol açması nadirdir ancak basit bir işlem olduğundan iOS'i güncellemekten zarar gelmez.

FACEBOOK MESSENGER'I GÜNCELLEYİN

iPhone, iPad'i güncelledikten sonra şimdi Messenger'ı güncelleyin. Bunun için App Store'a gidebilirsiniz. Facebook Messenger'da çökme problemini düzelten bir güncelleme yayımlanmış olabilir.

FACEBOOK'TAN ÇIKIŞ YAPIN

Bazı kullanıcılar Facebook ile bağlantıyı kesmenin ve yeniden bağlamanın Messenger'daki çökmeyi düzelttiğini söylüyor. Bunun nedenini bilmiyoruz ancak denemekten zarar gelmez.





UYGULAMAYI ARKA PLANDAN KAPATMAK

Çoklu görev özellikleri harikadır ancak bazen sorunlara neden olabilir. Facebook Messenger çökmeye devam ederse ve en son sürümü kullanıyorsanız, diğer uygulamaları arka plandan kapatarak RAM ve CPU'ya biraz yer açın. Bu sorun daha çok eski iPhone'larda görülüyor.

Home düğmesine iki kez dokunun ve çalışan herhangi bir uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın. Çökmeden çalışıp çalışmadığını görmek için Facebook Messenger'ı tekrar başlatın.

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