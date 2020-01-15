



Xiaomi'nin Mi A serisi üçüncü nesil modeliyle piyasada ve Android One programı kapsamında Google One ile geliyor. Android 10 bugün birçok Xiaomi cihazında mevcut ve Mi A3, bu güncellemeyi alan en yeni cihazlardan biri olacak. Zira Xiaomi şimdi büyük güncellemenin önümüzdeki ay geleceğini onayladı. Mi A3 sahipleri 10 Şubat'tan itibariyle cihazlarında Android 10 güncelleme bildirimini görmeyi bekleyebilir.

Xiaomi Mi A3 Android 10 Çıkış Tarihi

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3. — Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020

İlginç bir şekilde Xiaomi, Android 10'u Mi A2'ye de getirdi ve bu da gerçekten hayranlık uyandıracak bir hareketti. Uzun bekleyişe rağmen Android 10 şimdi Mi A3 gibi bir başka giriş seviyesi cihaza geliyor. Unutmayın, bugün birçok amiral gemisi cihaz hala Android 10 almış değil.





Xiaomi Mi A3 Özellikleri

Xiaomi Mi A3 6.09 inç ekran ile geliyor.

4030 mAh bataryası ve 4 GB RAM'i var.

Aynı zamanda 64 GB dahili depolama sunuyor.

Çift hat destekli cihaz AMOLED ekrana sahip.

Snapdragon 665 işlemcisi yeterince yüksek performans sunuyor.

Tasarım tarafında 173 gram ile oldukça hafif.

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