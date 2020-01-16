



Huawei P40'ın ilk basın görsellerinin çevrimiçi yayımlanmasından sadece bir gün sonra, Huawei P40 Pro'nun tasarımı ilk kez ortaya çıkmıştı. Şimdi her iki cihazın renk seçenekleri sergilendi

Huawei P40 ve P40 Pro'nun Renkleri

Huawei P40 Pro kendinden daha küçük ve daha ucuz kardeşi gibi arkada dört kameraya ev sahipliği yapıyor ve dikdörtgen bir kamera modü sunuyor. Burada özel bir Flight Time sensörü ve iyileştirilmiş ultra geniş açılı kamera var.

Ayrıca, şimdi 10x optik zoom ve 100x'e kadar hibrid zoom yapabilen güncellenmiş bir periskop lens de mevcut ve Galaxy S20 Ultra'da beklenen 108 megapiksel ana kamera ile rekabet edecek şekilde tasarlanmış 52 megapiksel ana kamera olması bekleniyor.

Huawei fotoğraf deneyimini geliştirmek için Leica ile işbirliği yaptı, ancak henüz özellik listesi sızmadı. Yine de tahminler P40 ve P40 Pro'da daha iyi Gece Modu özellikleri olacağı yönünde.

Çift tonlu LED flaş iki selfie kamerayla birlikte sunulmakta. Bunlar, 6.7 inçlik ekranın sol üst köşesindeki uzun delikte saklanıyor.

Ekrandan bahsetmişken, Huawei'nin bu yılki telefonda bazı önemli değişiklikler yaptığı söylentileri var. Geçen yılın amiral gemisine kavisli bir panel taktıktan sonra şirketin Huawei P40 Pro'da dört kenarlı bir ekran seçtiği anlaşılıyor.

P40 ve P40 Pro ekranının hem üst hem de alt kenarları ince kavisli. Bunun tamamen kozmetik bir değişiklik olduğuna inanılıyor, ancak dayanıklılığı artırmak adına güncellenmiş bir çerçeve tasarımı kullanılmış.





P40 ve P40 Pro Özellikleri

P40 ve P40 Pro standart olarak 5G desteği ile gelecek ve Huawei'in Kirin 990'ını kullanacaklar. Şirket, rakiplerle daha iyi rekabet edebilmek için 12 / 256GB'a kadar çıkabilen temel 8 / 128GB'lık dahili depolama yapılandırması sunacak.

Tüketiciler cihazların kutudan Android 10 ve EMUI 10 ile çıkmasını bekleyebilir. Ancak devam eden ABD ticaret yasağı nedeniyle Google Play Hizmetlerinin varlığı henüz garanti edilemiyor.

Huawei P40 ve P40 Pro, Paris'te Mart ayı sonlarında yapılması planlanan bir etkinlikte çıkış yapacak. Tanıtımda bütçe dostu Huawei P40 Lite ve potansiyel birkaç giyilebilir cihaz veya aksesuar olması bekleniyor.

Ön siparişler tanıtımdan birkaç hafta sonra başlayacak. Ancak ticaret yasağı Mart ve Nisan aylarına kadar devam ederse, Huawei P40'ların çıkışını geciktirebilir.

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