Samsung Galaxy S8 Yavaş İnternet Sorunu





Samsung Galaxy S8 telefonunuz yavaş internet sorunu yaşıyorsa çözüm adımları için aşağıdakileri deneyebilirsiniz. Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus'ınızdaki yavaş internet probleminin birçok farklı nedeni olabiliyor.

Galaxy S8'de WiFi'ın Devre Dışı Bırakılmasını Sağlayın

Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus'ınız siz taşıtta ve yaya halde hareket halindeyken çok uzak veya zayıf bir WiFi sinyaline bağlanıyor olabilir. Şifresiz WiFi ağları genellikle yavaştır. Dışarıdaysanız WiFi'ı devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Böylece S8/S8 Plus rastgele ağlara bağlanmayı bırakır.

Önbelleği Temizleyin

Evde yavaş internet sorunu yaşıyorsanız o halde bu adımı deneyin. Önbellek bölümünü temizlemek, internet yavaşlığını çoğu zaman çözer. Ayrıca verilerinizi de silmez, bu nedenle resimleriniz, videolarınız ve diğer ilgili medyalarınız değişmeden kalır. S8 ön belleğini temizlemek için Android kurtarma moduna giriş yapmanız gerekir.

S8'de Kötü Amaçlı Yazılım Taraması Yapın

Önbelleği temizlemek de yardımcı olmadıysa, başka bir potansiyel çözüm virüsleri ve Kötü Amaçlı Yazılımları taramaktır. Bunun için Google Play Store'dan özel uygulamalar yükleyebilirsiniz. Yalnızca en yüksek puanlı antivirüs uygulamalarını indirin.





S8'i Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

İnternet hala istediğiniz gibi hızlı değilse Samsung Galaxy S8'de fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz. Bu adım her şeyi siler ve telefonu yeni satın aldığınız haline getirir, telefon tamamen yeniden biçimlendirileceği için ihtiyacınız olan verileri yedeklemeyi unutmayın. Sıfırlamayı Ayarlar'dan yapabilirsiniz.

Teknik Destek

Yapılması gereken her şey denenmişse ve S8/S8 Plus'taki internet yavaşlığı sorunu devam ediyorsa, Samsung'dan uzman yardımı almayı deneyin. Örneğin, WiFi anteni arızası oluşmuş olabilir.

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