



Samsung Galaxy S9'da WiFi bağlantı sorunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Her Android cihazda internet sorunu görülebiliyor ve problem bazı basit adımlarla çözülebiliyor. İlk adım, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek ilgiliWiFi bağlantısını telefonunuzdan silmektir:

Samsung Galaxy S9'da WiFi İnternet Sorunu

Ayarlar> Bağlantılar> Kablosuz'a gidin

Kablosuz ağınızı seçin ve Unut'a dokunun

Bu, WiFi bağlantısını ve ayarlarını Galaxy S9'unuzdan siler.

Bir sonraki adım S9'un ağ ayarlarını sıfırlayarak geri yüklenmesini sağlamaktır. Bu işlem akıllı telefondan herhangi bir veri silmez, sadece WiFi ayarlarını reset'ler.

Ayarlar> Genel Yönetim'e gidin ve Geri Yükle'ye dokunun

Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçin

Galaxy S9'unuzu kapatın, ardından tekrar açın

Ağ ayarlarını geri yükledikten ve cihazı yeniden başlattıktan sonra interneti tekrar test edin. Hala WiFi'la ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız okumaya devam edin.

WiFi Modemi Baştan Başlatın

Aşağıdaki adımları izleyerek WiFi modemi yeniden başlatın. Galaxy S9'daki internet sorunu bazen modemden kaynaklanabilir:

Modemi genellikle arkasında bulunan güç tuşundan kapatın

30 saniye bekleyin ve modemi tekrar başlatın

Modemin tamamen başlaması 5 dakika alabilir

Samsung Galaxy S9'unuzla WiFi'a yeniden bağlanmayı deneyin

S9'u Güncelleyin

Galaxy S9'unuzda hala internet sorunu varsa problem bazen işletim sistemi kaynaklı olabilir. Ayarlar> Yazılım Güncelleme ile OS'in güncel olduğundan emin olun.





Fabrika Ayarları

WiFi sorununu çözmenize yardımcı olabilecek son adım S9/S9 Plus'ı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. İşlem Ayarlar'dan yapılır.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin Samsung Galaxy S9 akıllı telefonunuzdaki verileri sileceğini unutmayın. Fotoğrafları, kişileri ve diğer her şeyi yedekleyebilirsiniz.

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