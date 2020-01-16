



Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note serisinin en yeni cihazıdır. Daha önce çıkarılan cihaz gibi, "Smart Call" adlı bir özelliğe sahiptir. Samsung Smart Call, spam çağrılara dair bilgi verir. Smart Call ile bu spam çağrıları engelleyebilirsiniz.

Samsung Smart Call Nasıl Kapatılır / Açılır?

Gelen çağrıda Smart Call aramanın istenmeyen arama olup olmadığını size bildirir. Kişi listenizde kayıtlı olmasa bile sizi kimin aradığını bilmenizi sağlar.

Samsung Smart Call'u Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Smart Call ya da Akıllı Arama, gelen çağrı hakkında üç rapor gösterir. Bunlar "Spam Değil", "Şüpheli Spam" ve "Dolandırıcılık veya Sahtekarlık" gibi kategorilere ayrılıyor.





Bu uygulamadan yerel işletmelerin numaralarını da bulabilirsiniz. İşletme kategorisi Aktif Yaşam, Sanat ve Eğlence, Otomotiv, Güzellik / Spa, Bisiklet, Eğitim, Etkinlik Planlama & Hizmetleri, Yiyecek, Sağlık vb. olarak sıralanıyor.

"Arama Ayarları" na gidin, "Arayan Kimliği ve spam koruması" nı bulun. Çoğu zaman kapalıdır, açın.

Ana ekranınızdan aşağı kaydırın ve bildirimlerde "Arayan Kimliği ve spam koruması" nı seçin.

İstediğiniz zaman "Arama Ayarları" na dönebilir ve özelliği "kapatarak" devre dışı bırakabilirsiniz.

Samsung Smart Call özelliğinin her Samsung telefonda olmadığını belirtelim. Bu özellik, spam arama engelleyici ve telefon numarası arama şirketleri tarafından destekleniyor.

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