



Neredeyse iki yaşında olan Mi Mix 2S akıllı telefonu şimdi hem en yeni MIUI arayüzünü hem de en yeni Android işletim sistemi güncellemesini alıyor. Güncelleme Çin'de yayımlanmaya başladı, ancak tüm Xiaomi güncellemelerinde olduğu gibi yakında Türkiye gibi global marketlere de gelecek. Güncelleme paketi MIUI V11.0.1.0.QDGCNXM olarak adlandırılmış ve 2,1 GB indirme yapmayı gerektiriyor.

Xiaomi Mi Mix 2S MIUI 11'li Android 10 Alıyor

Xiaomi yeni MIUI 11 Android 10 güncellemesinde çoklu tasarım revizyonlarının yanı sıra, performansı artırmak için yeni özelliklere, hata iyileştirmelerine ve daha fazla hızlandırma sağlayan yazılım araçlarına yer veriliyor. İşte Mix 2S'e gelen Android 10 güncellemesine dair tam değişim günlüğü:





Kilit ekranı, durum çubuğu, bildirim çubuğu

Cep telefonu avatarının bildirim çubuğu üzerinden uygulama bildirim ayarları sayfasına girememesi sorunu düzeltildi.

Ağ asistanı

Yanlış beyaz liste istatistikleri sorunu düzeltildi;

Bazı durumlarda uygulama ararken yaşanan takılma sorunu giderildi;

SIM kart değişiminden sonra baş gösteren anormal ağ kontrol protokolü sorunu düzeltildi.

Oyun hızlandırma

Oyunda kayan pencereyi açtıktan sonra pop-up pencere içeriğinin eksik görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

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