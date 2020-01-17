Galaxy S20 Serisi ile S10 Serisi Boyut Karşılaştırması





Samsung Galaxy S20 bildiğiniz üzere daha ince ve uzun olacak. Ekran boyutları artıyor gibi görünse de video ve film oynatmada S10 ailesi ile aynı ekran alanını sunmaları bekleniyor. Aşağıda PhoneArena ekibinin hazırladığı S20 – S10 boyut karşılaştırmasını bulacaksınız.

Galaxy S20 vs Galaxy S10 Karşılaştırması

6.2 inç Galaxy S20 ile 6.2 inç Galaxy S10 karşı karşıya. 151.7 x 69.1 x 9.1mm boyutlarıyla yeni Galaxy S20, 149.9 x 70.4 x 7.8mm boyutuyla Galaxy S10'dan belirgin şekilde daha uzun ve daha dar. Galaxy S10 da 157 gr'da resmen bir tüy sikletti ve umarız S20 ile ağırlık fazla artmaz.

Galaxy S20+ vs Galaxy S10+ Karşılaştırması

6.7 inç Galaxy S20+, 157.6 x 74.1 x 7.8mm'lik 6.4 inç Galaxy S10+'dan daha uzun, daha dar ve biraz daha kalın. S20+ 161.9 x 73.7 x 8.9mm ölçülerinde gelecek. Sadece 175 gr ağırlığında olan Galaxy S10+, boyutuna göre oldukça hafif kabul edilebilir ve umarız S20+ için de bu geçerlidir.





Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Note 10+ Karşılaştırması

Sonunda, şimdiye kadarki en büyük Galaxy telefona geldik. 166.9 x 76 x 10.2 mm'de 6.9 inç'lik Samsung Galaxy S20 Ultra, 6.8 inçlik Galaxy Note 10+'tan (162.3 x 77.2 x 7.9 mm) çok daha kalın. S20 Ultra piyasadaki en kalın telefonlardan olacak. Neyse ki kullanımı daha kolay hale getirmek adına artık daha dar. Ancak bu daha dar video ve film görüntüleri anlamına geliyor.

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