



Yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana, Xiaomi Pocophone F1 orta sınıf – fiyat performans anlamında rakipsiz bir cihaz olarak kaldı. Bu anlamda en popüler telefonlardan biri oldu. POCO çılgınlığı tek bir telefon sürümü ile başladı ve bu da birçoklarının Xiaomi'nin neden hala F1'in halefi F2'yi piyasaya sürmediğini merak etmesine neden oluyordu.

POCO Artık Ayrı Bir Marka

Bugünkü yeni bir gelişmeye göre Xiaomi'nin Hindistan CEO'su Manu Kumar Jain, POCO markasının şimdi Xiaomi'den bağımsız olduğunu ve bundan sonra kendi başına çalışacağını açıkladı.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

January 17, 2020

Son zamanlarda Pocophone F2 adına, hayranların dikkatini çeken bir ticari marka başvurusuna rastlamıştık. Bundan önce, Pocophone küresel başkanı Alvin Tse, 2020'de pek çok Pocophone cihazı geleceğini söylemişti ve bu da F1'in halefi olacağını doğrulamıştı. Artık iki marka birbirinden bağımsız olduğuna göre, efsanevi POCO F2 sonunda uzun zamandır beklenen ilk çıkışını yapmaya hazır olmalı. Redmi'nin ardından bir başka Xiaomi telefon serisi daha marka haline geldi.

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