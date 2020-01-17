Cep telefonunda Skype uygulaması üzerinden Skype adını değiştirebilirsiniz. İşlem Android ve iOS'li iPhone, iPad'lerde birbirine benzer.
Telefonda Skype Adını Değiştirmek
- iOS veya Android telefonunuzda Skype uygulamasını başlatın.
- Profil fotoğrafınız ekranda yukarıda yer alır. Daha önce hesabınız için profil resmi seçmediyseniz, gri daire içinde baş harfleriniz görünür.
- Bu işlem yeni bir pencere açar. "Yönet" bölümünde "Skype profili" ni seçin.
- Görünen adınızın yanındaki kaleme dokunun. Yeni görünen adınızı yazın ve bittiğinde onay işaretine basın.
Skype'da görünen adınıza erişmenin en basit yolu budur. Ancak farklı bir şekilde de yapılabilir:
- Bir kez daha profil fotoğrafınızı seçin. "Yönet" bölümünde "Ayarlar" ı seçin.
- Ayarlarınızda "Hesap ve Profil" i seçin. Adınızı kolayca düzenleyebileceğiniz yeni bir sayfaya erişmeniz sağlanır.
Ayrıca doğum gününüzü, konumunuzu vb. bilgileri "Hakkımda" bölümüne ekleyebilirsiniz.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum