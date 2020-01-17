



Cep telefonunda Skype uygulaması üzerinden Skype adını değiştirebilirsiniz. İşlem Android ve iOS'li iPhone, iPad'lerde birbirine benzer.

Telefonda Skype Adını Değiştirmek

iOS veya Android telefonunuzda Skype uygulamasını başlatın.

Profil fotoğrafınız ekranda yukarıda yer alır. Daha önce hesabınız için profil resmi seçmediyseniz, gri daire içinde baş harfleriniz görünür.

Bu işlem yeni bir pencere açar. "Yönet" bölümünde "Skype profili" ni seçin.

Görünen adınızın yanındaki kaleme dokunun. Yeni görünen adınızı yazın ve bittiğinde onay işaretine basın.

Skype'da görünen adınıza erişmenin en basit yolu budur. Ancak farklı bir şekilde de yapılabilir:

Bir kez daha profil fotoğrafınızı seçin. "Yönet" bölümünde "Ayarlar" ı seçin.

Ayarlarınızda "Hesap ve Profil" i seçin. Adınızı kolayca düzenleyebileceğiniz yeni bir sayfaya erişmeniz sağlanır.

Ayrıca doğum gününüzü, konumunuzu vb. bilgileri "Hakkımda" bölümüne ekleyebilirsiniz.





Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum