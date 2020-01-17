Termometreli Akıllı Telefon Var mı?





Hepimiz dijital, bağımsız termometrelere aşinayız. Kompakt ve hassastırlar ve kullandıkları sensörler çok küçüktür. Peki neden akıllı telefonlarımız bu kullanışlı özelliğe sahip değil?

Akıllı Telefonda Termometre Var mı?

Tabii ki akıllı telefonlar bir dijital termometreden çok daha karmaşık ve yeteneklidir. Aslında, akıllı telefonların zaten çoklu termosensörleri var. Batarya ve çiplerin sıcaklıklarını ölçmek için kullanılırlar, bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda felaketi önlerler.

Ancak, sürekli olarak ısıtma ve soğutma dönemlerinden geçen bir cihazda ortam sıcaklığını ölçmek zor bir iştir. Hatta doğru bir şekilde yapmak neredeyse imkansızdır. Açıkçası, sensör telefonun dışında bir yerde olmalıdır. Ancak bir akıllı telefonda termometre dışarı yerleştirilemez çünkü çirkin olur. Bu nedenle çerçeveye veya cihazın arkasına yerleştirilmelidir.

Ancak bu kısımlar genellikle dahili bileşenlerdeki ısıyı boşaltmak için veya başka bir deyişle pasif radyatör olarak kullanılırlar. Bu nedenle akıllı telefonda buraya termometre sensörü yerleştirmek doğru ölçüm vermez.

Yine de günümüz teknolojisinde dahili sensörlerden ve akıllı algoritmalardan elde edilen verileri kullanarak, gerçek termometre sıcaklığını gösterecek değerler elde etmek mümkün görünüyor.





Termometreli akıllı telefonlar mevcut

Fikir yeni bir şey değil ve üreticiler inovasyon arayışında bunu da denediler. Samsung ve Motorola'nın termometreli telefonları var. Samsung Galaxy S4 ve Note 3 bunlar arasında. Ancak elde tutuldukça ısınan ve çevreden ısı alan cihazlar tahmin edebileceğiniz gibi pratik çözüm sunmadı.

Termometre uygulamalarına güvenmeyin

Bununla birlikte uygulama geliştiricileri termometre uygulamaları sunuyor. Tıpkı şüpheli kan basıncı ölçüm uygulamaları gibi, telefonunuzu termometreye dönüştüreceklerini söyleyen yüzlerce uygulama var. Yani bunlar güvenilir değiller.

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