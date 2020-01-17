WhatsApp'a Yeni Özellikler Ekleyin





Aşağıdaki adımları izleyerek WhatsApp'a yeni özellikler kazandırabilirsiniz. İşte WhatsApp'a ekleyebileceğiniz birbirinden kullanışlı özellikler.

WhatsApp ile Mesajı Otomatik Yanıtlamak

Can't Talk, WhatsApp ile kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir uygulama olmamasına rağmen, harika çalışır. WhatsApp gibi mesajlaşma servislerinden çağrı veya mesaj aldığınızda otomatik olarak cevap vermenizi sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Gönderilecek tüm cevapları hazırlayarak kişilerinize hangi mesajı göndermek istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Can't Talk – İndir

Kullanıcıyı Eklemeden Sohbet Etmek

WhatsApp üzerinden bir kullanıcıyla konuşabilmek için o kişiyi rehber listenize pratik değildir. Özellikle de birileriyle iş amaçlı günlük olarak konuşmanız gerektiğinde bizzat rahatsız edicidir. Click 2 Chat, WhatsApp'ta bir telefon numarasıyla doğrudan konuşmaya başlamanıza izin veren ücretsiz bir uygulamadır. Bir numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp uygulamasından sohbet başlatabilirsiniz.

Click2Chat – İndir

WhatsApp Tarafından Depolanan Medya Dosyalarını Silmek

WhatsApp'ta uygulama aracılığıyla gönderdiğiniz ve aldığınız tüm fotoğrafların ve videoların cihazınızda yerel olarak ve süresiz şekilde saklandığını bilirsiniz. Onları temizleyerek gigabyte'larca yer açabilirsiniz. Cleaner, fotoğrafların, videoların ve sesli mesajalrın kapladığı tüm alanı size gösterir, depolanan tüm dosyaları algılar ve silmenize olanak tanır.





Cleaner for WhatsApp – İndir

WhatsApp İş Uygulaması

Bu listede belirtilen çözümlerden WhatsApp Business resmi olan tek uygulama. İş dünyasından herkes normal WhatsApp yerine bu mesajlaşma uygulamasını kullanıyor. Bir numarayı ve cihazı farklı bir hesabınızla ilişkilendirmenize ve müşterilerinizle bu yolla daha pratik şekilde mesajlaşmanıza yarıyor.

WhatsApp Business – İndir

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