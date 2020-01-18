



Huawei son zamanlarda en son EMUI 10 güncellemesini (Android 10 tabanlı) hem Huawei P30 hem de Huawei P30 Pro'ya yollamaya başlamıştı. İlk güncelleme Kasım ayında yayımlanmaya başladı. Bugünse Huawei P30 Lite EMUI 10 güncellenmesine kavuşmaya başlamış gibi görünüyor.

Huawei P30 Lite Şimdi EMUI 10 Alıyor

Okuyuculardan gelen bilgiye göre Huawei P30 Lite'ın Android 10 güncellemesi ilk olarak Güney Afrika'da dağıtıma başladı. Güncelleme 3.82 GB boyutta ve oldukça büyük. Cihaza sistem genelinde koyu mod, gelişmiş performans, yeni yuvarlak simgeler ve desteklenen pazarlarda HiCar gibi EMUI'a özgü tüm Android 10 özelliklerini getiriyor.

Sizin de bir Huawei P30 Lite'ınız varsa, güncellemeyi aldığınız bize bildirebilirsiniz. Güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar> Sistem> Yazılım Güncelleme menüsüne gitmeniz yeterli. P30 Lite, Türkiye'de en çok satılan P30 serisi model oldu.





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