Samsung Galaxy A60 ve M40 Android 10'a Hazır





Samsung konu OneUI 2.0 ve Android 10 olduğunda bu aralar seri güncellemeler yayımlıyor. Galaxy M20 ve M30, Aralık ayında ilk OTA'ları almaya başladı ve birkaç gün önce Android 10 işletim sistemli Galaxy M30s'nin yeni bir Wi-Fi sertifikası aldığı tespit edilmişti.

Samsung Galaxy A60 ve M40 Android 10'u Erken Alabilir

Durum Galaxy A60 ve M40 için de tamamen benzer görünüyor. A60'ın Nisan 2020'de Android 10 güncellemesi alması planlanmıştı, M40 ise Mart 2020'de beklenen güncellemeye kavuşacaktı. Ancak işaretler Android 10'un erken geleceği yönünde. Android 10'a dair en zor konulardan biri sertifikasyon ve yazılıma dair yasal zorluklar oluyor. Ancak sızıntılara göre Android 10 çalıştıran M40 ve A60 şimdi Wi-Fi Alliance sertifikası almış durumda.

Galaxy A60 ve M40'ın özellikleri arasında 6.3 inç PLS TFT ekran, Snapdragon 675 yonga seti, 4GB veya 6GB RAM, 3.500 mAh pil, 15W şarj ve üçlü 32MP + 8MP + 5MP kamera kurulumu var.





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