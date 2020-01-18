Samsung Galaxy Note 10 Lite 21 Ocak'ta Çıkıyor (Bazı Ülkelerde)





Samsung 21 Ocak'ta Galaxy Note10 Lite'ı piyasaya sürecek. Şirket önce Hindistan pazarını hedefleyecek gibi görünüyor. Hindistanlı bir web sitesinde kayıtlı kişilere gönderilen e-postalarda Note 10 Lite çıkış tarihinin 21 Ocak olarak belirlendiği açıklandı.

Samsung Galaxy Note 10 Lite 21 Ocak'ta Çıkıyor

Flipkart daha önce lansman tarihini 23 Ocak olarak duyurmuştu ancak görünüşe bakılırsa cihaz biraz daha erken gelebilir. Note 10 Lite bu ayın başlarında uluslararası olarak tanıtıldı ve büyük ihtimalle Türkiye gibi pazarlara da geleceği düşünülüyor.

Samsung'un Hint web sitesinde paylaşılan görüntülere göre, Note 10 Lite renkleri arasında Aura Glow ve Aura Red varyantları var. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, fiyatın 499 ABD Doları olduğunu gösterdi, ancak Samsung henüz bu konuda resmi olarak bir bilgi paylaşmadı. Her iki durumda da sadece birkaç gün içinde kesin olarak bilmiş olacağız.





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