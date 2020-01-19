



Android işletim sistemine dair daha az sayıda insanın bildiği en ilginç gerçekleri paylaşıyoruz. İşte bunlar.

Android Hakkında En İlginç Gerçekler

GERÇEK 1:

Android Google'ın Fikri Değil

Android aslında Android Inc. şirketi tarafından Ekim 2003'te kuruldu. Bu şirketin kurucusu Andy Rubin, Rich Miner, Chris White ve Nick Sears. Bu şirketin temel amacı, kullanıcının ne istediğini bilen akıllı bir mobil cihaz oluşturmaktır.

2004 yılında Google'ın yardımıyla Android tarafından ilk Android işletim sistemi geliştirildi. 2005 yılında Google 50 milyon dolara OS'i satın aldı ve Andy Rubin'i Android'in başına geçirdi.

GERÇEK #2:

Android Resmi Olarak 2007'de Google Tarafından Çıkarıldı

Google, Kasım 2007'de Android işletim sistemini resmi olarak çıkardı, Linux yazılım sistemine dayanıyor. Ancak akıllı telefon pazarı için değil, bir dijital kamera platformu olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

GERÇEK #3:

İlk Android Akıllı Telefon HTC Dream veya T-Mobile G1

HTC Dream veya T-Mobile G1, Android işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı telefondur. Bu telefon resmi olarak 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de piyasaya sürüldü ve daha sonra başka bir Avrupa ülkesinde daha piyasaya sürüldü.

GERÇEK #4:

Android 3.0 (Honeycomb) Telefona Çıkmamış Tek Sürümdür

Android 3.0 sürümü, özellikle tabletler olmak üzere daha büyük ekran boyutları düşünülerek özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Honeycomb ilk olarak Şubat 2011'de Motorola Xoom ile piyasaya sürüldü.

Ayrıca Google, Android 3.0 Honeycomb'un kaynak kodunu yayınlamadı; Google geliştiricilerin bir akıllı telefon için Honeycomb tasarlayıp üretmesini istemiyor.

GERÇEK #5:

Android Sürüm Adları Tatlı İkramlara Dayalıydı

Google, her yeni sürümün alfabetik sırayla tatlılar üzerinden adlandırıldığı birçok Android sürümü yayınladı. Android 1.5 (Cupcake) tatlı isimlerinin ilkiydi ve son olarak Android 9.0 (Pie) geldi. Android 10 Q ile gelenek bozuldu:

Cupcake – Android 1.5

Donut – Android 1.6

Eclair – Android 2.0 – 2.1

Froyo – Android 2.2 – 2.2.3

Gingerbread – Android 2.3 – 2.3.7

Honeycomb – Android 3.0 – 3.26

Ice Cream Sandwich- Android 4.0 – 4.0.4

Jelly Bean – Android 4.1 – 4.3.1

KitKat – Android 4.4 – 4.4.4

Lollipop – Android 5.0 – 5.1.1

Marshmallow – Android 6.0 – 6.0.1

Nougat – Android 7.0-7.1

Oreo – Android 8.0 – 8.1

Pie – Android 9.0

GERÇEK #6:

En Az 3 Android Versiyonu Tatlı İsmine Sahip Değil

Hepinizin bildiği gibi tüm Android sürümleri tatlılardan sonra adlandırılır, ancak en az 3 istisna var: Android 1.0 (Astro), Android 1.1 (Bender) ve Android 10 Q

GERÇEK #7:

Android'ın Yeşil Robot Logosunda Lavabo İşaretinden İlham Alındı

Irina Blok Google'da tasarımcıydı ve Android yeşil robot logosunu tasarladı. Çok komik ve ilginç kısmı ise logonun ilhamının lavabo kapılarından gelmesidir. Ana logo Android erkek robotu ifade eder ve Gynoid kadın görünümlü robottur.





GERÇEK #8:

Microsoft Android'den Windows Phone'dan Daha Fazla Para Kazandı

Android akıllı telefon veya tableti her satın aldığınızda Microsoft, cihaz başına 10 ila 15 ABD doları alır. 2013 yılında Microsoft, satılan her Android cihaz için 2 milyar dolarlık Android telif hakkı kazandı.

BBC'ye göre Microsoft'a ait patent kullanımları arasında FAT dosya sistemi ve SD kartları varsayılan olarak biçimlendirme de dahil olmak üzere çeşitli özellikler var.

GERÇEK #9:

Oracle, Google'a 22 Milyar Dolar Kazanç Sağladı

Oracle Corp, Android işletim sisteminin 2008'den bu yana 31 milyar dolar gelir ve 22 milyar dolar kar elde ettiğini açıkladı.

GERÇEK #10:

Çin Mobil Pazarının Android Payı: 77%

Çin, dünyanın en eşsiz android akıllı telefon pazarlarından biridir. Forbes Çin'e göre akıllı telefon pazarının %77'si Android.

GERÇEK #11:

Android işletim sisteminin büyük başarısından sonra Samsung birlikte çalışmak üzere Google ile milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

GERÇEK #12:

Google Play Store 50 milyar uygulama yüklemesine sahip ve yaklaşık 1,5 milyardan fazla cihaz Android çalıştırıyor.

GERÇEK #13:

Her Android sürümü eğlenceli bir easter egg ile birlikte gelir. "Telefon hakkında" ekranı altındaki Android sürümüne 6-8 kez dokunursanız bir paskalya yumurtası ortaya çıkar.

GERÇEK #14:

Google, OHA (Open Handset Alliance) üyesi olduğu için Android açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Bu da akıllı telefon üreticilerinin kaynak kodunu değiştirmelerini ve işletim sistemine yeni özellikler eklemelerini sağlar.

GERÇEK #15:

Uzayda da Android çalıştıran cihaz olduğunu biliyor musunuz? NASA sensörlü iki Nexus S cihazı Android Gingerbread üzerinde çalışıyor.

GERÇEK #16:

Android'deki Google Haritalar, Google'ın en büyük başarısıdır, Android cihazda hareket hızına dayalı olarak trafik akışını izlemeyi kolaylaştırdı.

GERÇEK #17:

Google Play'deki Android uygulamalarının %92'si geliştiricilerin kullanıcıların uygulamada belirli işlemleri gerçekleştirmelerine izin verdiği "intents" sistemini kullanıyor. Kullanıcılar bu sayede örneğin, UC Browser, Opera veya Chrome dahil olmak üzere bir uygulamayı varsayılan olarak ayarlayabilir.

GERÇEK #18

Microsoft, popüler iş ve üretkenlik uygulamalarını ve hizmetlerini tabletlere ve telefonlara önceden yüklemek için 74 akıllı telefon üreticisiyle ortaklık kurdu.

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