



Chrome OS ve Chromebook'lar yazılım desteklerini genişletmeye devam ettikçe, Asus'un Flip C436 gibi üst düzey Chromebook'ları daha şık görünmeye başlıyor. Buna rağmen, Chromebook'larda bulunan yazılım yelpazesi, özellikle oyun gibi belirli alanlarda rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ancak, Google bunu değiştirmek için harekete geçecek. Önemli bir oyun yazılımı nihayet Chrome OS'e geliyor.

Google, Steam'i Chrome OS'e Getiriyor

Söz konusu yazılım, dünyanın en popüler oyun dağıtım istemcisi Steam'den başkası değil. Steam, Linux'un Crostini platformu aracılığıyla birçok Chromebook'a teknik olarak yüklenebilse de, yazılım hataları oluyor ve oyunlar akıcı çalışmıyor.

Şirket şu anda Steam'i Chrome OS'e resmi olarak getirmek için çalışıyor. Oyun desteği Chromebook'da her zaman önemli bir eksiklik olmuştur, bu nedenle bu proje en azından oyuncuları Chrome OS'e geçmeye dair cesaretlendirebilir. Google'ın kendi Stadia projesi, oyunları daha fazla donanım için daha erişilebilir hale getirmesine rağmen, henüz evrensel olarak popülerleşmedi ve Steam kadar rafine değil.





Yeni nesil güçlü Chromebook'lar artık daha satın alınabilir olacak denebilir. Aslında üst düzey Chromebook'larda en azından 2017'den beri oyun oynamak için yeterince iyi CPU'lar var. Ancak grafik işlemede hala AAA oyunlar için çok gerideler.

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