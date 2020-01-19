



Bytedance tarafından tedarik edilen uygulama, ilk olarak Eylül 2016'da Çin'de Douyin olarak tanıtıldı ve bir yıl sonra TikTok olarak denizaşırı ülkelerde popüler hale geldi. Uygulama birçok ülkede en çok indirilen app oldu. 2018 itibariyle, 150 pazarda en çok aranan uygulama ve 75 dilde mevcut.

İlginç TikTok Gerçekleri

Temmuz 2018'de uygulama dünyanın her yerinden 500 milyondan fazla kullanıcıya sahipti. Ancak TikTok başarıya giden yolda korkunç yanlışlar yaptı. İşte TikTok hakkında ilginç gerçekler:

Yasaklanan kariyer:

TikTok ergen çevresindeki şöhret yolunda gerçek mücadeleler ile karşılaştı ve yasaklanmaması için uzlaşmalar yapmak zorunda kaldı.

3 Temmuz 2018'de Endonezya hükümeti TikTok'u haklı gerekçelerle "pornografi, uygunsuz kaba içerik ve küfür" yaymakla suçlayarak yasakladı. Bu olaydan sonra TikTok, uygunsuz içerikleri Endonezya'dan sansürleyecek 20 kişilik bir ekip oluşturmaya söz verdi ve Endonezya hükümeti ile yapılan bu müzakereden sonra yasak 11 Temmuz 2018'de kaldırıldı.

Aynı yıl Kasım 2018'de Bangladeş hükümeti TikTok uygulamasına ülkelerindeki internet erişimini engelledi.

Ayrıca 2018'de TikTok, Çinli medya denetçisi tarafından ergenlik dönemindeki gebelikleri temsil eden videolar gibi "kabul edilemez" içerikler gösterdiği için yasaklandı.

Ocak 2019'da Çin hükümeti, Byte Dance gibi uygulama geliştiricilerini TikTok gibi uygulamalar aracılığıyla paylaşılan kullanıcı içeriğinden suçlu tutmaya başlayacağını ilan etti ve Çin hükümeti sansürleyeceği 100 tür içeriği listeledi.

Şubat 2019'da, bazı Hintli politikacılar, TikTok'un içeriğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Cinsel içerik, siber zorbalık ve yalan haberler nedeniyle TikTok'a tam teşekküllü bir yasak talep edildi. Yasaklanmak TikTok için günlük bir rutin haline geldi.

Diğer pazarlara açılma:

Pek çok aksilikten sonra bile TikTok'un hokkabazlığı durdurulamadı ve uygulamanın popülerliği onu diğer pazarlara genişletti. TikTok, 2018 yılı itibariyle 75 farklı dilde 150'nin üzerinde pazara hükmediyor.

Uygulama analitik platformu tabanlı Sensor Tower'dan alınan geri bildirim verilerine göre, TikTok, yalnızca Apple App Store'da 104 milyondan fazla kez indirildi ve 2018'in ilk altı ayında da Android platformu için de geçerli olan durum buydu. Çok kısa bir sürede dünyanın en çok indirilen iOS uygulaması oldu (Facebook, YouTube ve Instagram'ı geride bıraktı).





Musical.ly

9 Kasım 2017'de, TikTok'un ana şirketi ByteDance, ofisi Santa Monica, California'da olan ve Şangay'da bulunan bir TikTok'a benzer başka bir uygulama Musical.ly'nin patentini ve telif hakkını 1 milyar dolara satın aldı.

Uygulama esas olarak ABD'deki ergen pazarını hedef alıyordu ve oldukça popülerdi. Video paylaşım topluluğu üzerinde daha da büyük bir etkiye sahip olmak adına 2 Ağustos 2018'de Musical.ly ile birleşti ve bunun gibi taktiklerle TikTok dijital dünyada köklerini derinleştirdi.

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