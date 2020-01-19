Play Store Satın Alımlarında Parmak İzi Kullanmak





Android'in en son sürümlerinde Google Play satın alımlarınızı güvende tutmak adına parmak izi tarama seçeneği de sunulur. Google Play Store satın alımlarını parmak izi tarayıcıyla yapabilirsiniz.

Parmak İzi Tarayıcının Avantajları

Kullanıcı kimliğini doğrulamanın çok kolay ve kullanışlı bir yoludur

Android klavyesi ile uğraşmanız gerekmez

Parmak izi benzersizdir ve tahmin edilmesi imkansızdırp

Parmak izini unutamazsınız

Şifre kurtarma işleminden kurtulursunuz

Google Play Satın Alma İşlemleri için Parmak İzi Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirme

Varsayılan olarak, Google Play Store'da parmak izi okuyucu seçeneği devre dışıdır. Bu özelliği Play Store ayarlarında manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir.

Şimdi şifre yazmayı bırakın ve Play Store satın alımlarınız için parmak izi okuyucu kimlik doğrulamasını kullanın.





Hesap Koruma Önlemlerini Etkinleştirin

Arama çubuğunun sol tarafındaki üç satırlı menü seçeneğine dokunun.

Aşağı kaydırın ve Ayarlar seçeneğini seçin.

Kullanıcı kontrolleri altındaki "Satın alma işlemleri için kimlik doğrulaması iste" seçeneğine basın.

"Bu cihazdan Google Play üzerinden yapılan tüm satın alma işlemlerinde" seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Not: Parmak izinizin telefon ayarlarınızda kayıtlı olduğundan emin olun. Ayarladıktan sonra Google Play Satın Alma İşlemlerinize ekleyebilirsiniz.

Satın Alma Kimlik Doğrulaması için Parmak İzi Tarayıcıyı Etkinleştirme

İlk olarak, Android cihazınızda Google Play Store uygulamasını açın.

Arama çubuğunun sol tarafındaki üç satırlı menü seçeneğine dokunun.

Aşağı kaydırın ve Ayarlar seçeneğine dokunun.

Şimdi Kullanıcı kontrolleri altındaki Parmak İzi kimlik doğrulaması sekmesine basın.

Google şifrenizi girin ve Tamam düğmesine basın.

Parola kimlik doğrulaması başarılı olduktan sonra artık parmak izi okuyucu etkinleştirilmiş demektir.

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