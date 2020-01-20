



Google Haritalar'da belirli tür yollardan kaçınmanın kolay bir yolu var. Aşağıdaki adımlarla evinize ya da başka bir noktaya giderken kullandığınız rotada örneğin, otoyollardan kaçınarak sıkışık trafikten kurtulabilirsiniz.

Google Haritalar'da Belirli Yolları Rotadan Çıkarmak

iOS veya Android cihazınızda Google Haritalar uygulamasını başlatın.

Menüyü açmak için 3 çizgili butonu seçin (konum, sahip olduğunuz cihazın türüne göre değişebilir.)

"Ayarlar" ı seçin.

"Gezinme ayarları" nı seçin.

"Rota seçenekleri" ne kaydırın ve "Otoyollardan kaçın" gibi sunulan seçeneklerden uygun olanı işaretleyin.

İsterseniz ücretli geçişlerden ve feribotlardan kaçınmayı dahi seçebilirsiniz.





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