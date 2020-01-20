



Google Haritalar, Apple Haritalar'ın aksine daha çok sayıda kullanıcıya sahip ve her yıl daha da iyiye gidiyor. Son zamanlarda Google Haritalar'da, kullanıcıların yol kazalarını doğrudan iOS cihazlarındaki uygulamadan bildirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik kullanıma sunuldu.

iPhone'da Google Haritalar'da Yol Kazalarını Bildirmek

Bu özellik geçtiğimiz yılın başlarında tüm Android cihazlarda piyasaya sürülmüştü, ancak şimdi iPhone kullanıcıları da nihayet bu işleve sahip oldu. Google, kullanıcıların hem iPhone'da hem de Android'de 4 yeni tür kazayı bildirmesine izin verecek. Bu kazalar inşaat, kapalı şeritler, bozulan araçlar ve yoldaki nesneler olacak.

Yol çökmeleri, hız tuzakları ve tümsekler gibi yavaş trafiğe neden olan faktörler artık Google Haritalar'daki diğer kullanıcılara bildirilebilecek. Google bunun ardından trafik yavaşlamasının meydana geldiği yere dair trafik hızını ve diğer verileri kullanıcılara gösterecek.





Kaza bildirme özelliği sadece Google Haritalar'ın iOS için sürüm 5.29 ve Android için sürüm 10.27.2 veya üstünde çalışıyor.

Google Haritalar'ı başlatın ve bir rota çizin.

Mikrofon simgesinin altında 4 düğme görünür. Bunlar, arama (büyüteç), sessiz (hoparlör simgesi), pusula kilidi (pusula iğnesi) ve son olarak trafik olaylarını bildirme düğmesidir (konum iğnesi içinde + işareti olan).

Ekranda bildirmek istediğiniz yol kazası türünü seçin.

Kazaya dair detayları değiştirmek için 3 saniyeniz olacak. Raporu anında göndermek için "Onayla" ya basabilirsiniz.

Bunun ardından harita üzerindeki konumunuza bir tehlike uyarısı eklenecek. Kazayı temsil eden bir sembol ve kaç kullanıcının kazayı rapor ettiğini gösteren bir sayı da gösterilecek.

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