



Microsoft hafta sonu Xbox Console Streaming hizmetinin daha fazla bölgeye genişletildiğini duyurdu. İlk olarak Ekim ayında İngiltere'de ve ABD'de tanıtılan Xbox Console Streaming artık "tüm Xbox One destekli ülkelerde ve bölgelerde" önizleme hizmeti olarak kullanılabiliyor.

Microsoft Xbox Stream Servisi Android'e Çıktı!

Xbox Console Streaming, sahip olduğunuz ve yüklediğiniz Xbox One oyunlarını bir Android akıllı telefonda veya tablette oynamanıza izin verir. Hizmeti inanılmaz derecede iyi yapan şey, tüm Xbox Game Pass oyunlarının bir Android cihazda oynatılabilmesidir.

Xbox Game Pass, ayda sadece 4 ABD doları karşılığında harika bir oyun kütüphanesine erişim sağlar. Bununla birlikte, Microsoft genellikle sadece 1 $ karşılığında 3 ay Xbox Game Pass sunduğu tanıtımlar yapıyor. Halihazırda bir Xbox Game Pass abonesiyseniz, promosyonda PC oyunlarının yanı sıra Xbox One oyunlarına da erişmenizi sağlayan Ultimate'a yükseltmeniz mümkün.

Android cihazınızda Xbox One oyunları oynamaya başlamak için Xbox Insider programına katılmanız ve Microsoft'un Xbox Console Streaming Preview'unu test etmeye başlamanız gerek. Programa kaydolduktan sonra aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:





Android 4.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran ve Bluetooth 4.0 (mobil veri ücretleri geçerli olabilir) çalıştıran bir telefon veya tablet;

Bluetooth özellikli Xbox One Kablosuz Oyun Kumandası;

Xbox profilli bir Microsoft Hesabı ve yüksek hızlı İnternet (İSS ücretleri uygulanabilir);

Gerekli olmasa da Android telefonlarda harici denetleyici kullanmanızı öneriyoruz.

Ayrıca, Google Play Store'dan Xbox Game Streaming Preview uygulamasını indirmeli ve ev ağınızın minimum gereksinimleri karşıladığından emin olmalısınız: en az 4,75 Mbps gerekir, 9 Mbps tercih edilir ve ağ gecikmesi 125 ms veya daha az olmalıdır (60 ms veya daha azı öneriliyor).

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