



Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek olan ilk telefon Xiaomi Mi 10'a dair heyecan verici gelişmeler var. Çinli kaynaklardan sızıntı yapmasıyla bilinen güvenilir bir kaynak, yaklaşmakta olan Mi 10 amiral gemisinin 108 MP'lik bir kameraya sahip olacağını ortaya koydu, ki bu da Mi Note 10'un taşıdığı çözünürlükle aynı demek.

Xiaomi Mi 10 Tasarımı ve 108 MP Kamerası

Bu, hem en son Samsung kamera sensörü hem de en son Qualcomm amiral gemisi yonga seti ile gelen ilk akıllı telefon olacak ve Mi 10'a yılın amiral gemisi yarışına önde başlama fırsatı sunacak.

Xiaomi Mi 10'un arka tarafında dört kamera olduğu ve bunların sol üst köşeye dikey hizalandığı belirtiliyor; bu da Mi 9'a benziyor. Ayrıca sol üst köşeye yerleştirilmiş bir delikli ekran kamerası var. Arka panelde parmak izi tarayıcı yok. Ekranın OLED ekran olması muhtemel görünüyor.





Diğer söylentiler arasında telefonun Pro sürümü için 66W'a kadar ultra hızlı şarj hızı sunulacağı belirtiliyor, bu da pilin 35 dakika içinde şarj edileceği anlamına geliyor. Mi 10 Pro'nun 4.800 mAh bataryaya sahip olabileceği yönünde bir iddia vardı, ancak yine de Xiaomi'nin bunu onaylamasını bekliyoruz.

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