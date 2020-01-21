Huawei, EMUI 10'u tanıttığında, Google ile olan anlaşma gereği satışta olan tüm akıllı telefonların yeni kullanıcı arayüzünü alacağını ortaya koymuştu. Bugünse Türkiye gibi pazarlar da dahil olmak üzere tüm dünyada satışta olan birçok Huawei telefonun yeni Android 10 temelli kullanıcı arayüzü güncellemesi EMUI 10'u alacağı açıklandı. Yayımlanan basın bülteniyle, bu cihazların onaylanan tam listesi aşağıdaki gibi sıralanıyor.
EMUI 10 Gelecek Cihazların Tam Listesi
Bu ayın başından itibaren Mate 20 ve P30 amiral gemisi serisi OTA üzerinden EMUI 10 güncellemesini almaya başlayacak ve bu telefonları "sonraki aylarda" daha fazla cihaz takip edecek. İşte EMUI 10 alacak cihazların tam listesi şöyle:
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 X
- Huawei nova 5T
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei P30 Lite
- Huawei nova 4e
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Pro
- Huawei P Smart Z
- Huawei nova 4
Bu listede özellikle Türkiye gibi Çin dışı pazarlarda satın alınan tüm Huawei telefonların olduğu görülüyor. Çin'de satın alınan veya Çin yazılımıyla yüklü olan (Google hizmeti olmayan) telefonlar farklı bir EMUI 10 güncelleme programına tabii tutuluyor ve muhtemelen güncellemeleri daha erken alacaklar.
EMUI 10 yeni bir arayüz, yeniden tasarlanmış uygulamalar ve sistem genelinde Koyu Mod getirecek. Geliştirilmiş "daha doğal" animasyonlar, daha iyi performans ve güvenlik ve yazılım güçlendirici GPU Turbo bu en son sürümün özellikleri arasında. EMUI 10'da Huawei telefonların kendi aralarında ve PC'lerle sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan çoklu ekran işbirliği işlevi de var.
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