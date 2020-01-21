



Huawei, EMUI 10'u tanıttığında, Google ile olan anlaşma gereği satışta olan tüm akıllı telefonların yeni kullanıcı arayüzünü alacağını ortaya koymuştu. Bugünse Türkiye gibi pazarlar da dahil olmak üzere tüm dünyada satışta olan birçok Huawei telefonun yeni Android 10 temelli kullanıcı arayüzü güncellemesi EMUI 10'u alacağı açıklandı. Yayımlanan basın bülteniyle, bu cihazların onaylanan tam listesi aşağıdaki gibi sıralanıyor.

EMUI 10 Gelecek Cihazların Tam Listesi

Bu ayın başından itibaren Mate 20 ve P30 amiral gemisi serisi OTA üzerinden EMUI 10 güncellemesini almaya başlayacak ve bu telefonları "sonraki aylarda" daha fazla cihaz takip edecek. İşte EMUI 10 alacak cihazların tam listesi şöyle:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

Bu listede özellikle Türkiye gibi Çin dışı pazarlarda satın alınan tüm Huawei telefonların olduğu görülüyor. Çin'de satın alınan veya Çin yazılımıyla yüklü olan (Google hizmeti olmayan) telefonlar farklı bir EMUI 10 güncelleme programına tabii tutuluyor ve muhtemelen güncellemeleri daha erken alacaklar.





EMUI 10 yeni bir arayüz, yeniden tasarlanmış uygulamalar ve sistem genelinde Koyu Mod getirecek. Geliştirilmiş "daha ​​doğal" animasyonlar, daha iyi performans ve güvenlik ve yazılım güçlendirici GPU Turbo bu en son sürümün özellikleri arasında. EMUI 10'da Huawei telefonların kendi aralarında ve PC'lerle sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan çoklu ekran işbirliği işlevi de var.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum