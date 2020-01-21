



Türk insanın da yakından tanıdığı ve sevdiği G.I. Joe karakterini konu alan yeni bir oyun telefonlarda çıkış yaptı. Şimdi Ulusal Oyuncak Onur Listesi'nin bir parçası olan Muhteşeme G.I Joe serisi, akıllı telefonlara geldi. Filmleri veya animasyon dizileri ile bilinen G.I. Joe Emerald City Games ve D3 Go! HASBRO geliştiricilerinin ortaklaşa hazırladığı yeni bir oyunla bugün akıllı telefonlarda çıkış yaptı.

Ünlü Çizgi Film Karakteri G.I. Joe Telefonlara Geldi

Özellikle G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi sinema filmiyle yaygınlık kazanan seriye gönderme olarak, oyunun adı War on Cobra olarak belirlenmiş. Diğer oyuncuların üslerine saldırılan oyunda her oyuncu kendi üssünü inşa etmek, yükseltmek ve savunmak zorunda. Evet oyun rekabetçi çok oyunculu strateji elementlerine sahip. Şimdi Joe Heroes ve Cobra Villians olarak diğer oyuncularla savaşın.

Kahramanları, birlikleri, üsleri ve araçları yükseltmek için kart toplayabilir ve destenizi özelleştirebilirsiniz. Rütbe atladıkça daha iyi karakterlerin ve donanımların kilidini açıyorsunuz. Üssünüz durmadan kaynak ürettiğinden, kaynakları düşman birliklerinden korumak için devam olarak üssünüzü yükseltmeniz gerek.





Süreli görevlerle kaynaklar ve özel ödüller kazanmak mümkün. G.I. Joe: War On Cobra herkese hitap etmeyebilir, ancak merak etmeyin çünkü denemesi ücretsiz. Şu anda App Store ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

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