



Hücresel bağlantı söz konusu olduğunda, iPhone işleri mümkün olduğunca basit tutar. Elbette, 2G, 3G ve LTE ağları arasında geçiş yapma seçeneklerine sahipsiniz, ancak daha teknik konular olduğunda eliniz bağlıdır. Bununla birlikte, gizli Field Test menüsü sayesinde, iPhone'da internete hangi bantla bağlandığınız, mevcut operatör kümelenme durumunuz ve daha fazlası gibi hücresel bağlantıyla ilgili diğer birçok özelliğe erişebilirsiniz. Buna erişmek için, doğrudan iOS 13 Telefon uygulamasından bir numara çevirmeniz yeterlidir.

iOS 13'te Test Ekranı Menüsü – Field Test'e Erişmek

Adım 1. Ana ekrandan Telefon uygulamasını başlatın.

Adım 2. Aşağıdaki numarayı işaretlerle birlikte tam tamına yazın:

3001#12345#*

Adım 3. Kodu girdikten sonra Ara düğmesine basın.

Adım 4. İşte bu kadar, şimdi iOS 13'teki gizli Field Test menüsüne erişebileceksiniz.

Bu ekranda iPhone ya da iPad cihazınızla ilgili gelişmiş ağ bağlantısı bilgilerini görebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine basın veya aşağıdan yukarı kaydırın.





Field Test Menüsü Nedir?

Normal bir kullanıcı için gizli Field Test menüsü fazla bir şey ifade etmez. Ancak iPhone – iPad cihazınızın veri bağlantısı hakkında daha fazla teknik bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yararlı bir araçtır. iPhone'unuzun hangi ağ bandını kullandığı, operatörünüzün operatör kümelenmesini destekleyip desteklemediği, gerçek sinyal gücünü desibel değeriyle görmeyi ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

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