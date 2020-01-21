



Qualcomm bugün giriş seviyesi ve orta sınıf akıllı telefonlar için üç yeni yonga seti duyurdu – Snapdragon 720G, Snapdragon 662 ve Snapdragon 460. Birincisi, 765G'nin Elite Gaming özelliklerini HDR, dinamik renk aralığı ve yüksek kalite senkronize ses desteği Qualcomm aptX Adaptive ile birleştirmeyi vaat ediyor.

Snapdragon 720G, 662 ve 460 Tanıtıldı, İşte Özellikleri

SD662, Qualcomm 6 serisi yonga seti için bir ilk olan üçlü kamera desteği ile gelecek. Snapdragon 460, her üçünden de en uygun fiyatlısı olacak, ancak yine de diğer 4 serisi yonga setlerine göre CPU ve GPU performansında artış sağlayabilecek.

Snapdragon 720G (8 nm) Snapdragon 662 (11 nm) Snapdragon 460 (11 nm) Octa-core 2.3 GHz

Kryo 465 Octa-core 2 GHz

Kryo 260 Octa-core 1.8 GHz

Kryo 240 Adreno 618 Adreno 610 Adreno 610 Spectra 350L

192 MP; 4K @ 30 fps Spectra 340T

48 MP; 1080p @ 60 fps Spectra 340

48 MP; 1080p @ 60 fps Snapdragon X15 LTE

DL: 800 Mbps, UL: 300 Mbps Snapdragon X11 LTE

DL: 390 Mbps, UL: 150 Mbps Snapdragon X11 LTE

DL: 390 Mbps, UL: 150 Mbps Dual VoLTE; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Dual VoLTE; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Dual VoLTE; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Quick Charge 4.0 Quick Charge 3 Quick Charge 3

Qualcomm Hindistan'ın başkanı Rajen Vagadia'ya göre, yonga üreticisi marka bu üç yeni platformu sorunsuz bağlantı erişiminin hala sağlanamadığı 4G pazarları için sunuyor. San Diego şirketinin ürün yönetim ekibinden Kedar Kondap yeni 720G, 662 ve 460 yongalarının uygun fiyata başarılı oyun deneyimi sağlayabileceğini doğruladı.





Xiaomi yaptığı açıklamada özellikle Snapdragon 720G'li telefonlar çıkarmak üzere Qualcomm ile yakından çalışacaklarını duyurdu.

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