



POCO, ilk telefonlarını bağımsız bir marka olarak tanıtmaya hazırlanıyor ve Pocophone F2 olarak adlandırılacaklar. En son sızıntılar F2 ve F2 Lite olmak üzere en az iki model olacağını göstermişti. Ancak bunlara şimdi bir yeni Pocophone F2 daha eklendi.

Üç Pocophone F2 Geliyor: Pocophone F2 Lite Görüntüsü Sızdı

Pocophone F2 Lite ile ilgili bazı temel özellikler ve üç fotoğraf ortaya çıktı. Telefonun 6GB RAM, 5.000mAh pil ve Snapdragon 765G yongaseti ile güçlendirileceği belirtiliyor. Daha fazla ayrıntı verilmemesine rağmen yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

Snapdragon 765G'nin özellikle üst sınıf modellerdeki yonga seti olduğu düşünüldüğünde Pocophone F2 Lite sürümünde böylesine güçlü bir çipset olması mantıklı görünmüyor.

POCO, M1912G8BI model numaralı Pocophone F2 için yeni bir sertifika aldı. Görüntülerde görülen Pocophone F2 modeli selfie kamera için gözyaşı çentiğine sahip. Yani delikli ekran tasarımı kullanmıyor.





Sızıntıya göre POCO bu yıl üç yeni Pocophone F2 piyasaya sürecek. Bunlar Xiaomi'nin Mi modellerine (görünüşe göre Mi 9 ailesi) dayanacaklar. Ailedeki üçüncü modelin amiral gemisi olup olmayacağı belli değil (Xiaomi'nin Snapdragon 865 tabanlı bir telefonu olduğundan kuvvetle muhtemel).

Geçen yıl, Xiaomi'nin Redmi K20'yi bazı pazarlarda "Pocophone F2" olarak yeniden markalayacağı söylentileri vardı, ancak bu gerçekleşmedi. Redmi K20 Türkiye gibi bazı bölgelerde "Mi 9T" altında satılıyor.

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