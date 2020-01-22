



Geçerli konumunuzu Apple Watch'unuzu kullanarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Apple Watch'da konum paylaşma çok kolaydır ve size nasıl yapılacağını göstereceğiz.

Apple Watch'da Konum Paylaşma

Konum paylaşımı birçok insan için hayat kurtarıcıdır. Uber, Google Haritalar ve benzeri tonlarca uygulama ve hizmet bu özelliğe güveniyor ve kolunuzda gezdirdiğiniz Apple Watch ile tam olarak nerede olduğunuzu göstermek oldukça pratiktir. Öyleyse nasıl yapıldığını görelim.

Not: Bunun çalışması için Konum Hizmetlerinizin açık olduğundan emin olun. Ayarlar> Gizlilik> Konum Servisleri'ne gidin ve üst kısımdan Konum Hizmetleri anahtarını etkinleştirin.

Adım 1. Apple Watch'unuzdaki Mesajlar uygulamasını başlatın. Konumunuzu paylaşmak istediğiniz sohbeti açın. İsterseniz yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Adım 2. Şimdi daha fazla seçeneği görmek için ekrana dokunun.

Adım 3. Konumu Gönder diyalog kutusuna dokunun.

Adım 4. Birkaç saniye sonra Apple Watch'unuz geçerli konumunuzu alır ve konuşma ekranında karşıdaki kullanıcıya gönderir.

Konumunuzu Apple Watch kullanan biriyle bu şekilde paylaşabilirsiniz. Ve yazının başında belirtildiği gibi Konum Servislerinizin iPhone'unuzda açık olduğundan emin olun. Aksi halde asla çalışmayacaktır.





Tüm bunlar oldukça basit ancak bir problem var; mevcut konumunuzu Siri'yi kullanarak gönderemiyorsunuz. Hem Apple Watch'ta ve de hem iPhone hem de iPad'de böyle bir özellik yok. Bunun gizlilikle ilgili bir şey olduğunu tahmin ediyoruz.

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