



En son watchOS 6 yazılım güncellemesini çalıştıran Apple Watch'tan nasıl sesli mesaj gönderebilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Bu işlemde isterseniz sesiniz yerine sesinizin metin haline çevrilmiş mesajını gönderebiliyorsunuz.

Apple Watch'dan Sesli Mesaj Göndermek

Son watchOS güncellemelerinde Apple, 'dikte' özelliğini kullanarak kişinin sesinin metin mesajına çevrilerek yollanmasını sağladı. Önceleri varsayılan olarak sesiniz doğrudan sesli mesaj olarak gönderilirdi. watchOS 6 çalıştıran Apple Watch'tan nasıl sesli mesaj gönderebileceğinizi merak ediyorsanız, bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. İsterseniz sesinizi isterseniz da sesinizi metin mesajı haline getirip gönderebilirsiniz.

Adım 1. iPhone'unuzdaki Watch uygulamasını başlatın.

Adım 2. Aşağı kaydırın ve ardından Mesajlar üzerine dokunun.

Adım 3. Şimdi dikte üzerine dokunun.

Adım 4. Burada üç seçeneğiniz vardır: Metin mesajı Ses Konuşma Metni veya Ses



Konuşma Metni veya Ses'i seçin. Bu seçenekle, mesajınızı Apple Watch'unuza kaydetmeye başladığınızda, watchOS 6 size konuşma metnini mi yoksa sesli mesajı mı göndermek istediğinizi soracaktır. Temel olarak size esneklik sunuyor.





Adım 5. Apple Watch'unuzdaki Mesajlar uygulamasında bir sohbet penceresini açın ve ardından mesaj kaydetmeye başlamak için mikrofon simgesine dokunun.

Adım 6. Mesaj kaydetmeyi tamamladığınızda Bitti üzerine dokunun.

Adım 7. Ardından ses kaydını göndermek için Ses Olarak Gönder'e veya Metin Olarak Gönder'e basın.

Apple Watch'dan sesli mesaj göndermek için tüm bilmeniz gerekenler bunlar.

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