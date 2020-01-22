



OnePlus birçok renkli özelliğe sahip. Tıpkı kişisel zevkinize uyan özel temalar hazırlamanıza izin veren bir özellik gibi. Bunun yanında işlevsel seçenekleri de geniş. Örneğin, OnePlus'ınızı her gece otomatik olarak yeniden başlamaya ayarlayabilirsiniz. Böylece geçici belleği temizlenir ve cihazınız yeni güne tam performansta hazır olur. Ayrıca pil tüketimi azalır. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

OnePlus'ı Otomatik Yeniden Başlatma

Yapmanız gereken ilk şey, Ayarlar uygulamasını başlatmak ve sayfanın altında bulunan Yardımcı Programlara gitmektir. Ardından Zamanlanmış Başlatma / Kapatma'yı seçin. Şimdi OnePlus telefonunuzun istediğiniz yeniden başlatma zamanını ayarlayabileceğiniz kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Ardından cihazı açma veya kapatma saatlerini ihtiyacınıza göre ayarlayın.

Otomatik güç açma ve kapatma özelliğinde (Scheduled Power On/Off) çok fazla seçenek yok. Özellik gayet basit şekilde çalışıyor. OnePlus'ınızın her gece otomatik olarak yeniden başlamasını istiyorsanız, saati buna göre ayarlamanız gerekir. OnePlus'ınızı gece yarısı kapanacak şekilde ayarlayabilir ve ardından birkaç saat sonra ve hatta dakika sonra tekrar açılmasını sağlayabilirsiniz.





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