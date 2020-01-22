



Pocophone F1'in Android 10 güncellemesi almaya başladığına dair ilk raporlar ortaya çıktı. Güncelleme MIUI arayüz yazılımını 11.0.4.0QEJMIXM sürümüne getiriyor ve 1 Ocak Android güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

Pocophone F1 Android 10 Güncellemesi Alıyor

Görünüşe göre güncelleme tüm Pocophone F1 kullanıcıları arasında yalnızca kararlı MIUI 10 arayüzünü çalıştıranlar ve MIUI 11 kararlı beta'ya kayıt olanlar için sunuluyor. Eğer cihazınızda Android 10 güncellemesine dair bir bildirim yoksa, yeni güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Android 10'un indirme boyutu 1.9 GB olarak açıklanmış.

Yeni ana işletim sistemi sürümünün yanı sıra, bu güncelleme ayrıca bildirim paneli, kaydırmalı ekran görüntüleri ve Game Turbo gibi özellikler ve işlevler için birkaç küçük düzeltme sunuyor.





Pocophone F1, 2018'de piyasaya sürüldüğünde Android 8.1 Oreo çalıştırıyordu ve bu da böylece telefonun ikinci büyük işletim sistemi güncellemesi oldu. Orta sınıf bir cihaz için hiç de fena değil. Pocophone F1'in Android 10 alması Pocophone F2'ye geçiş yapmayı planlayanların eski telefonlarını elden çıkarmasını kolaylaştıracak.

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