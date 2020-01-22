



Android telefonda tüm uygulamalarda koyu modu etkinleştirebilirsiniz. Önce Ayarlar'dan Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirmeniz gerek. Android 10'daki tüm uygulamalarda koyu modu açmak için yapmanız gerekenler şöyle:

Tüm Uygulamalarda Koyu Mod Kullanmak (Android)

Ayarlar uygulamasını açarak geliştirici seçeneklerine erişin. Aşağı kaydırın ve Sistem'e dokunun. Şimdi Gelişmiş'e ve ardından Geliştirici Seçenekleri'ne dokunun. Şimdi aşağı kaydırın ve Override force-dark (koyu mod) seçeneğini bulun ve açın.

Hepsi bu kadar. Artık tüm uygulamalarınız koyu modda çalışmaya zorlanacak. Ancak bu özelliğin bazı uygulamaların renklerini bozabileceğini unutmayın. Örneğin, Messenger ve Facebook uygulamasının bazı bölümlerinde içerik ve metin arasında beyaz rengin olmasına yol açtı. Seçenek henüz mükemmel değil ve geliştirici seçeneklerinde gizli olmasının nedenlerinden biri bu. Ancak bazı uygulamalar koyu moda zorlama seçeneğiyle mükemmel çalışıyor.





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