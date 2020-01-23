iPhone 8'i Kurtarma Moduna Almak ve Çıkarmak





Bu işleme devam etmeden önce Windows bilgisayarınızda yüklü olan iTunes sürümünün en son sürüm olduğundan emin olun. Mac'de ise Finder kullanmanız yeterlidir. Ardından iPhone 8 veya 8 Plus cihazınızı kurtarma moduna almak için aşağıdaki adımlarla devam edin.

iPhone 8 ve 8 Plus'ı Kurtarma Moduna Almak ve Çıkarmak

USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından iTunes'u veya Finder'ı (Mac) başlatın. iPhone'unuzu USB ile bağlamadan önce eğer iTunes/Finder açıksa kapatın.

Şimdi iPhone'unuzu yeniden başlatmaya zorlamanız gerekecek.

Sesi Açma düğmesine hızlıca basıp bırakın ve ardından Sesi Azaltma düğmesine hızlıca basıp bırakın ve son olarak Kurtarma Modu ekranda görünene kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

Bilgisayar ekranında seçenekler sunulacak: iPhone'u Geri Yükle veya iPhone'u Güncelle diyebilirsiniz. iPhone'u Geri Yükle derseniz iPhone'unuzdaki tüm verileri siler ve iPhone'unuza en son iOS sürümüne yükler. iPhone'u Güncelle derseniz iPhone'unuzun iOS sürümünü en son sürüme yükseltir ve dosyalarınız, verileriniz veya Ayarlarınız kaybolmaz.



Not: Bilgisayardaki indirme işlemi 15 dakikadan uzun sürerse ve iPhone'unuz kendi kendine kurtarma modundan çıkarsa, indirme işleminin tamamlanmasını bekleyin ve ardından adımları tekrarlayın.

iPhone'u Güncelleme veya Geri Yükleme işlemi tamamlandığında ekranda gördüğünüz talimatları izleyerek iPhone'unuzu ayarlamaya başlayabilirsiniz.





iPhone 8 veya 8 Plus'ta Kurtarma Modundan Çıkma

iPhone'unuzu yanlışlıkla kurtarma moduna aldıysanız ve kurtarma modundan çıkmak istiyorsanız, iPhone'unuzun bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin ve iPhone'unuzu yeniden başlatmak için yan düğmeye basın.

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