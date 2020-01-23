



Spotify konu şarkı listesi paylaşma olduğunda doğrudan uygulamadan "paylaş" özelliği ile şarkı listelerini arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşma sürecini basitleştiriyor. Kullanıcılar Spotify çalma listelerini SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla göndererek başkalarıyla sorunsuz bir şekilde paylaşabilirler.

Spotify Şarkı Listesi Paylaşma

Ayrıca şarkı listesi bağlantısını kopyalayıp doğrudan istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Masaüstünüzde ve iPhone ve Android'de Spotify uygulaması aracılığıyla çalma listesi paylaşma talimatları oldukça benzerdir. Bir iOS cihazında bu listeyi iMessage ve AirDrop ile paylaşabilirsiniz. Masaüstünde ise Facebook ve Twitter üzerinden paylaşım yapılabiliyor.

Mobil cihazınızda veya tabletinizde Spotify uygulamasını başlatın.

Ekranda aşağı doğru kaydırın ve kitaplığı seçin.

Paylaşmak istediğiniz şarkı listesini şarkı listeleri menüsü üzerinden açın.

Burada karşınıza birkaç farklı seçenek çıkacak. Spotify'ın doğrudan Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Skype, Telegram ve Tumblr ile paylaşma özellikleri bulunuyor. Bunun yanında örneğin, Discord gibi bir yerle paylaşacağınız şarkı listesi için bu kez bağlantıyı kopyala butonunu da seçebilirsiniz.





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