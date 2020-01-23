



Sadece Hindistan değil, Avrupa da Xiaomi'yi seviyor. Xiaomi International başkanı Shou Zi Chew, şirketin Batı Avrupa'nın dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi olduğunu belirtti. Şirketin pazar payının yıldan yıla %90 gibi etkileyici bir büyüme kaydettiği bildiriliyor.

Xiaomi Batı Avrupa'nın En Büyük 4. Telefon Üreticisi Oldu

Shou Zi Chew 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda

2019'un ilk üç çeyreği için Xiaomi 10 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin yarısı Çin'in dışından geliyor, yani Xiaomi gerçekten de küresel bir şirket haline gelmiş oldu. Bu yılki yeni Xiaomi telefon modelleri arasında birçoğu küresel olarak kullanılabilecek 10'dan fazla 5G destekli modelin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Xiaomi elbette yalnızca akıllı telefon üretmekten çok daha fazlasını yapıyor. Şirket, scooter da dahil olmak üzere hem evinizde hem de dışarıda kullandığınız birçok ürün piyasaya sunuyor. Shou'ya göre, Xiaomi scooterları şu anda Batı Avrupa'daki pazarın %17'sini oluşturuyor.





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