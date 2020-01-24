Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra'nın Detaylı Görüntüleri





S20, S20+, S20 Ultra

Daha önce şüphelenildiği gibi, Galaxy S20 Ultra 5G'nin arkasında iki bölüme ayrılmış büyük bir kamera modülü bulunuyor. Alt alan mat griye boyanmış ve 48 megapiksel periskop kameraya ev sahipliği yapmaktadır.

Galaxy S20 Ultra: İki Tonlu Kamera Modülü, Dört Sensör

Söylentiye göre lens 5x optik zum ve 30x kayıpsız zum özelliğini destekliyor. Bununla birlikte, Samsung, yazılım sihirbazlığını kullandığını yeni 100x Uzay Zoom özelliğinden epey gururlu, o kadar ki kameranın yanında marka adı yer alıyor.

Yukarıdaki kare alan normal camla kaplıdır ve bir LED flaşın yanında üç kamera daha barındırır. Burada 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, Time of Flight sensörü ve 108 megapiksel birincil kamera var.

Telefonda 120Hz yenileme hızını destekleyen devasa bir 6,9 inç Infinity-O ekran var. Samsung, 2016'dan bu yana amiral gemilerinin çoğunda 3D kavisli kenarlar kullanma alışkanlığı kazandı, ancak bu yıl şirket daha ince bir 2.5D eğrisine geçti.

Panel, elbette, son derece ince çerçevelere sahip, ancak Samsung bu çerçeveleri basın renderlarında özellikle gizlemeye çalışıyor gibi görünüyor. Diğer özellikler altta birer hoparlör, paslanmaz çelik çerçeve ve USB-C bağlantı noktası var.

Galaxy S20 ve S20+: Daha Az Kamera, Tutması Daha Kolay

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G'ye oldukça benziyor, ancak aynı zamanda biraz farklılar. Kavisli olmayan ekranları var ve sırasıyla 6.2 inç ve 6.7 inç boyuttalar.

Kamera modülleri ayrıca tek tonlu bir cam parçasıyla kaplı ve maliyetleri düşürmek için farklı sensörleri var. Bir yandan Galaxy S20 Ultra 5G'de bulunan birincil 108 megapiksel kamera yerine 12 megapiksel bir alternatif sunuluyor.





Samsung ayrıca 48 megapiksel periskop kamerayı 64 megapiksel düşük kaliteli 3x telefoto atıcı ile değiştirdi ve Time of Flight sensörünü Plus markalı modele ayırdı. Yine de ultra geniş açılı kamera yerli yerinde.

Samsung Galaxy S20 Serisi Fiyatlandırma, Çıkış Tarihi, Yapılandırmalar

Samsung, 11 Şubat Salı günü yapılacak bir sonraki Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisinin tamamını tanıtacak. Ön siparişler o günün ilerleyen saatlerinde başlayacak, ancak teslimat için uzun bir süre beklemek zorunda kalacaksınız.

Bunun nedeni, gönderilerin 10 Mart Salı gününe kadar başlamayacak olması. En son raporlara göre S20 amiral gemileri 13 Mart Cuma günü raflarda olacak.

Standart Galaxy S20 4G'nin 8GB RAM ve 128GB depolama alanı için 899 € avro fiyat biçiliyor. Telefonun 5G versiyonu + 100 €'dan fazla olacak.

Samsung Galaxy S20+ ise bugünkü sızıntıda listelenmedi, ancak 8 / 128GB'lık yapılandırmanın 999 €'dan başlaması bekleniyor. Bunun nedeni, eşdeğer 5G modelinin 1.099 € olacak olması.

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