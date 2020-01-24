



Devamlılık İşareti özelliği ile Mac'teki bir dosyanın üzerini iPhone, iPad ile çizebilirsiniz. Bu işlemi ister parmakla isterse Apple Pencil ile yerine getirebilirsiniz. PDF belgelerini imzalamak, görüntülere açıklama metni eklemek ve daha fazlası için Devamlılık İşaretleri'ni kullanmak mümkün.

Devamlılık İşareti Özelliğini Destekleyen Cihazlar

Devamlılık İşaretleri iOS 13, iPadOS ve macOS Catalina veya üstü cihazlarda çalışıyor. Bu özellik aşağıdaki Apple cihaz modelleri tarafından desteklenir:

iPhone ve iPod touch

iPhone 6s veya daha yenisi

iPhone SE

iPod touch (7. nesil) veya daha yeni

iPad

iPad Pro (tüm modeller)

iPad (5. nesil) veya daha yeni

iPad Air 2 veya daha yenisi

iPad mini 4 veya daha yenisi

Mac

MacBook 2015 veya sonrası

MacBook Air 2012 veya sonrası

MacBook Pro 2012 veya sonrası

Mac mini 2012 veya daha sonrası

iMac 2012 veya sonrası

iMac Pro (tüm modeller)

Mac Pro 2013 veya sonrası

iPhone, iPad ile Mac'teki Dosyanın Üzerine Çizmek

Sadece birkaç dokunmayla iPad, iPhone veya iPod touch'ınızdan Mac bilgisayarınızdaki belgelerin üzerine yazmak için aşağıdakileri yapın:





1) Yeni bir Finder penceresi açmak için Mac'inizin Dock'undaki Finder simgesini tıklayın.

2) Finder'ı kullanarak, üzerine çizmek istediğiniz PDF belgesinin veya görüntünün bulunduğu klasöre gidin.

3) Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak 'ni etkinleştirin:

PDF belgesini veya görüntüyü seçmek için farenin sol tuşuyla bir kez tıklayın ve önizleme penceresini açmak için klavyedeki Boşluk çubuğuna basın, ardından Hızlı Bakış penceresinin üst kısmındaki Devamlılık İşaretleri düğmesini tıklayın.

PDF belgesini veya görüntü dosyasını kontrol tuşuna basarak tıklatın ve kısayol menüsünden Hızlı İşlemler seçeneğini seçin, ardından alt menüden İşaretleri seçin.

Mac'iniz, önizleme penceresinin üst kısmında işaretleme araç çubuğunu gösterecektir.

4) Araç çubuğunun en sağındaki Açıklama Ekle düğmesini tıklayın ve belge işaretleme için kullanmak istediğiniz iOS cihazını seçin. iOS cihazı bağlandığında İşaretler simgesi aşağıdaki gibi mavi renkte olur. iOS aygıtının bağlantısını kesmek için, Ek Açıklama düğmesine tekrar tıklayın.

Devamlılık İşaretleri'ni kullanmak için Hızlı Bakış önizleme penceresinde aşağıdaki simgeyi tıklayın.

5) Seçilen iOS aygıtında yeni bir işaretleme penceresi açıldığında, el ile çizim yapmak için Apple Pencil'ınızı veya parmağınızı kullanın veya metin, el yazısı imza, büyüteç, vektör şekilleri ve oklar eklemek için işaretleme araçlarını kullanmak üzere artı düğmesine dokunun.

6) iOS cihazında yapılan her değişiklik Mac'inize canlı olarak yansıtılır. İçeriğin üzerine çizmeyi bitirdiğinizde, iOS cihazındaki işaretleme penceresini kapatmak için Bitti'yi seçin. PDF belgelerini imzalamak, görüntülere açıklama metni eklemek ve daha fazlası için Devamlılık İşaretleri'ni kullanabilirsiniz.

7) Çizdiğiniz ek açıklamaları ve PDF belgesinde veya görüntüsünde yaptığınız diğer değişiklikleri kaydetmek için Mac'inizdeki önizleme penceresinde Bitti düğmesini tıklayın (bu işlem geri alınamaz). Geri Al düğmesini tıkladığınızda ek açıklamalarınız silinr ve orijinal sürüme geri dönülür.

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