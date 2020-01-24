



iPhone, iPad veya iPod touch'ınız kaydedilmiş mevcut bir kablosuz ağa yakın olmadığında yakındaki başka bir Kişisel Erişim Noktasına bağlanmaya çalışır. Bunu çoğu zaman otomatik olarak yapar. iPhone, iPad'in Kişisel Erişim Noktasına (Hotspot) otomatik olarak bağlanmasına engel olabilirsiniz.

iPhone, iPad Kişisel Erişim Noktasına Otomatik Bağlanmasın

1) iOS 13.0 veya daha yeni bir yazılımı ya da iPadOS'i çalıştıran iPhone, iPad'de Ayarlar uygulamasını açın.

2) iOS 13 ve iPad OS'de, Ayarlar uygulamasının ana menüsünden Wi-Fi / Kablosuz'u seçin.

3) iPhone veya iPad'de Wi-Fi ekranının altında yer alan Otomatik Katıl seçeneğine dokunun, ardından aşağdakilerden birini seçin:

Mevcut seçenekler:





Kapalı : Wi-Fi ağı yoksa, iPhone, iPad yakındaki Kişisel Erişim Noktalarını aramayı ve otomatik olarak bağlanmayı bırakır.

: Wi-Fi ağı yoksa, iPhone, iPad yakındaki Kişisel Erişim Noktalarını aramayı ve otomatik olarak bağlanmayı bırakır. Katılmayı Sor : Kablosuz kullanılamadığında yakındaki Kişisel Erişim Noktaları otomatik olarak aranır ancak otomatik olarak bağlanılmaz. Önce size sorulur.

: Kablosuz kullanılamadığında yakındaki Kişisel Erişim Noktaları otomatik olarak aranır ancak otomatik olarak bağlanılmaz. Önce size sorulur. Otomatik: Bu seçeneği açarsanız Wi-Fi ağları olmadığında yakındaki Kişisel Erişim Noktası otomatik olarak bulunur ve size sorulmadan bağlanılır.

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