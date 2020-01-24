iPhone, iPad ve Apple TV'de Zamanlanmış Şarkı Sözlerini Görme





Zamanlanmış şarkı sözleri Apple Music ve iTunes'daki şarkılar üzerinden çalışır – iCloud'a yüklenen ve cihazlarınız arasında senkronize edilen kendi melodileriniz için animasyonlu şarkı sözlerini görmenizi sağlar. Bu özellik iOS 13, iPadOS, tvOS 13 veya daha yenisine sahip cihazlarda çalışıyor.

iPhone ve iPad'de Zamanlanmış Şarkı Sözlerini Görme

Müziğinizle eş zamanlı gösterilen animasyonlu şarkı sözlerinin keyfini çıkarmak için aşağıdakiler gerekir:

iOS 13 veya daha yeni bir sürüm yüklü iPhone, iPad, iPod touch, tvOS veya Apple TV.

Apple Music aboneliği veya deneme sürümü.

iPhone ve iPad'de müziği dinlerken eş zamanlı olarak aynı anda şarkı sözlerini görmek için aşağıdakileri yapın:

1) iPhone'unuzdaki veya iPad'deki yerleşik Müzik uygulamasını açın.

2) Karaoke yaparken kullanmak istediğiniz Apple Müzik şarkısını seçin.

3) Şarkı çalarken, ekranı büyütmek için ekranın altındaki mini oynatıcıya dokunun.

4) Şu An Çalınan ekranının sol alt köşesindeki özel Şarkı Sözleri simgesine dokunun.

Apple TV'de zamanlanmış şarkı sözlerini görme

Apple TV HD veya Apple TV 4K'nızda şunları yapın:





1) Müzik uygulamasını açın.

2) Apple Music'te bir şarkı çalmaya başlayın.

Hepsi bu, ek bir adım gerektirmez çünkü Apple TV'deki Müzik uygulaması varsayılan olarak zamanlanmış şarkı sözlerini göstermeye ayarlanmıştır, bu da özellikle büyük ekranlı TV'lerde yararlıdır.

Apple TV'de tam şarkı sözlerini görme

Şarkı sözlerinin tamamını görüntülemek için, önce Şu An Çalınan ekranının üstündeki üç noktalı menüye basın.

Açılır menüden Tam Şarkı Sözlerini Göster seçeneğine gidin.

Bu düğmenin altında bazı gizli seçenekler var

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