



iPhone, iPad, iPod touch'da iCloud klasörünü başkalarıyla paylaşabilirsiniz. iPhone ve iPad için sunulan Dosyalar uygulamasını kullanarak iCloud klasörlerini başkalarıyla paylaşmak için aşağıdakileri yapın.

iPhone, iPad'de iCloud Drive Klasörünü Paylaşmak

1) iOS 13 ve üstü iPhone veya iPad'inizdeki Dosyalar uygulamasını açın.

2) Kaynaklar listesinden iCloud Drive'ı seçin.

3) iCloud Drive'ınızda istediğiniz bir klasöre uzunca dokunun, ardından açılır menüden Paylaş'ı seçin.

4) Klasörü nasıl göndermek istediğinizi seçin, ardından bu klasörü paylaşacağınız kişiyi seçin ve e-posta adresi, telefon numarası gibi alanları doldurun.

Paylaşım davetiniz Mesajlar, Posta veya seçili diğer hizmet aracılığıyla gönderildikten sonra, alıcının paylaşılan klasöre erişmesini sağlayan bağlantıyı kullanması gerekir. Bir noktada daha fazla kişiyle paylaşım yapmanız gerekiyorsa, yukarıdaki adımları baştan izleyin, ardından aşağıda gösterildiği gibi bir veya daha fazla kişiyle aynı anda paylaşmak üzere birden fazla klasör seçmek için basılı tutarak diğer klasörleri de işaretleyin.

Belirli bir kişiyle paylaşmayı durdurmak için bu kişiyi seçin ve Erişimi Kaldır'ı seçin. iCloud Drive klasörünün paylaşıldığı herkesin bu klasöre erişimini durdurmak için Paylaşımı Durdur'u seçin.

iOS'ta paylaşılan iCloud klasörlerinin izinlerini düzenleme

Aşağıdaki adımları izleyerek paylaşım izinlerini kolayca ayarlayabilirsiniz:





1) iOS 13'lü iPhone veya iPad'inizdeki Dosyalar uygulamasını açın.

2) Kaynaklar listesinden iCloud Drive'ı seçin.

3) iCloud Drive'ınızda istediğiniz bir klasöre uzunca dokunun, ardından açılır menüden Paylaş'ı seçin.

4) Diğer işlemleri görmek için aşağı kaydırın ve ardından Kişi Ekle'yi seçin.

5) Kişi Ekle ekranının altındaki Paylaşım Seçenekleri'ne dokunun.

6) Bu klasöre kimlerin erişebileceğini seçin: Yalnızca davet ettiğiniz kişiler : Paylaşım davetinizi alan kişiler bu klasöre erişebilir. Davet edilmeyenler bu klasöre erişemez. Bağlantıya dokunsa bile. Bağlantıya sahip olan herkes : Bağlantıya sahip olan herkes, ister davet edilmiş olsun ister olmasın bu iCloud Drive klasörüne erişebilir. Özellikle hassas bir projede işbirliği yapmak için iş arkadaşlarınızla ortak bir klasör paylaşıyorsanız bu seçeneği dikkatli kullanın.



Yalnızca bir kişi için paylaşım iznini değiştirmek isterseniz, Kişi Ekle ekranında bu kişilere dokunun, ardından seçenekler ve genel dosya izinleri arasından uygun izin değişikliklerini yapın.

7) Bir kişinin klasöre erişim izinlerini değiştirirken: Değişiklik yapabilir : Klasörü paylaştığınız kişilerin paylaşılan klasöre yeni öğeler yüklemesine, tek tek dosyaları silmesine, mevcut dosyaları güncellemesine ve daha fazlasına izin verilir. Salt görüntüleme : Salt okunur izni, insanları sadece dosyaları görüntülemeyle sınırlar.



Belirli bir kişiyle paylaşmayı durdurmak için bu kişiyi seçin ve Erişimi Kaldır'ı seçin. Paylaşıldığı herkesin bu klasöre erişimini kesmek için Paylaşımı Durdur'u seçin.

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