



LG, eski cihazları için ürün yazılımı güncellemeleri sunma açısından en iyi üne sahip değil, ancak bunu geliştirmek için çalışıyor. Android 10 halihazırda iki LG telefona gönderildi – G8 ThinQ ve V50 ThinQ 5G'nin Kore birimleri Android'in en son sürümünü aldılar. LG Italy'den gelen yeni bir basın açıklaması şirketin Android 10'u LG'nin UX 9.0 sürümüyle 2020'de dokuz cihaza daha getirme planlarına ışık tutuyor.

9 LG Telefon Android 10 Alıyor

9 LG telefonu daha bu yıl Android 10 alıyor. Bunlar arasında LG V40 ThinQ, uluslararası V50 ThinQ, G8X ThinQ, G8S ThinQ, G7 ThinQ, K50S, K40S, K50 ve Q60 birimleri yer alıyor.

Android 10 ilk olarak Şubat ayında uluslararası V50 modellerine, ardından ikinci çeyrekte G8X'e geliyor. G7, G8S ve V40, Q3 2020 için planlanıyor. Sıradaki son telefonlar büyük güncellemeyi Q4 2020'de alacak olan LG K50S, K40S, K50 ve Q60 olacak.

LG Android 10 güncelleme yol haritası: Şubat 2020

LG V50 ThinQ

Q2 2020





LG G8X

Q3 2020

LG G7, G8S ve V40

Q4 2020

LG K50S, K40S, K50 ve Q60

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