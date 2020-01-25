Telefonda Nasıl Güzel Fotoğraf Çekilir?





Işık kaynağı

Işık, fotoğraf çekerken çok önemli bir faktördür. Özneyi daima ışığın önünde tutun, yani özneyi ışığın doğrudan yüzüne geldiği yerde tutun. Bazı farklı efektler elde etmek için, konunuzu ışık kaynağına yakın da tutabilirsiniz.

Başın ve yüzün etrafında biraz boşluk bırakın

Fotoğraf çekerken başınızın etrafında ve yüzün etrafında biraz boşluk bırakmalısınız. Bu işlem fotoğrafınızın arka planını daha iyi göstermenizi sağlar ve konunuzu daha iyi sergiler. Konunuzu hangi arka planla gösterebileceğinize karar verin.

Odaklamak için dokunun

Çoğu kamera uygulamasının otomatik odaklama özelliği vardır, ancak her zaman nesneye düzgün bir şekilde odaklanmayabilir. Güzel ve net bir fotoğraf için fotoğraf çekerken nesnenin yüzüne odaklanmanız gerekir.

Flaş kullanmaktan kaçının

Telefonun kamera uygulamasında kullanılan flaş özelliği yalnızca ışığın gereğinden az olması durumunda kullanılmalıdır. Flaşı normal ışıkta kullanmayın.





Profesyonel moda geçin

Pro modu kullanıcıların deklanşör hızını ayarlamalarını ve daha fazlasını sağlar. Daha yüksek deklanşör hızı hareketli sahnelerde fotoğrafların bulanıklığını azaltır. Profesyonel moda sahip olmayan akıllı bir kamera uygulamanız varsa Play Store'dan yeni bir tanesini indirebilirsiniz.

Düz ufuk

Fotoğrafın ufuk çizgisi düz değilse, güzel görünmeyecektir. Ufku düz tutmak için çoğu kamera uygulamasında bulunan yerleşik ızgara çizgisi özelliğini kullanıyoruz.

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