



Bazen yeterince işlevsel olmayan, iyi çalışmayan parmak izi taramasından şikayet ederiz. Bu durum parmakların yanlış konumlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak Android cihazınıza birden fazla parmak izi taraması eklediğinizde bu sorun da otomatik olarak ortadan kalkar.

Android Telefona Daha Fazla Parmak İzi Taraması Eklemek

Android'e nasıl daha fazla parmak izi eklenir?

Android cihazınızın kilidini açın ve Ayarlar'a gidin.

Güvenlik üzerine dokunun.

Parmak izi'ne dokunun.

Sorulursa güvenlik kodunu girin ve sonraki öğesine dokunun.

Parmak izi ekle'ye dokunun ve ekrandaki komutları izleyin.

Bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayarak daha fazla parmak izi deseni kaydedin.

Parmağınızı parmak izi sensörünün üzerine yerleştirmeniz istenecektir, tarayıcınız parmak izi desenini başarılı bir şekilde kaydedene kadar parmağınızı dikkatlice ve özenle farklı yönlere yerleştirmeniz gerekecek.

Not: Parmak izi eklemeyi geciktirdiğinizde bazı cihazlar varsayılan olarak hata mesajı gösterir ve birkaç dakikaya kadar yeni bir parmak izi eklemenizi engeller.

Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

S: Android telefonuma kaç adet parmak izi ekleyebilirim.





C: Bir telefon 5 ila 10 kadar parmak izine izin verir. Diğerleri ise sayıyı neredeyse sınırsız tutar.

S: Android telefonda parmak izi kullanmak önemli mi?

C: Android cihazda parmak izi kullanmak zorunluluk değildir ancak cihazınızın güvenliğini hiç olmadığı kadar artırır.

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