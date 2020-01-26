



Android'deki odak modu, dikkat dağıtıcı uygulamaların işinize ve / veya çalışma programınıza müdahale etmesini durdurmak için tasarlanmıştır. WhatsApp gibi dikkat dağıtıcı uygulamaların ne zaman kullanılabilir olması gerektiğini gün ve saat bazında ayarlayarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz, böylece odaklanmanız bozulmaz. odak modu isimli bu dijital sağlık aracı, tam saati ve günü ayarlamanıza izin verdiği için bir uygulama zamanlayıcısından farklıdır. Android'de herhangi bir uygulamada odak modunu nasıl kolayca ayarlayabileceğinizi ve dikkat dağıtıcı uygulamaların iş akışınızı bozmasını nasıl önleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Android Telefonda Odak Modu Nedir ve Nasıl Kullanır?

Android'de uygulamalarda odak modunu ayarlamak.





Android 9 cihazınızın ayarlarına gidin.

Dijital denge ve ebeveyn kontrolleri bölümüne erişin.

Bağlantıyı kesme yolları altında Odak moduna gidin.

gidin. Odak modunu ayarlamak istediğiniz uygulamayı seçin.

ayarlamak istediğiniz uygulamayı seçin. Seçmek için uygulamanın hemen önündeki kutuya dokunun.

Söz konusu uygulamanın odak modunu açmak için Şimdi aç düğmesine dokunun.

Odak modunun ne zaman başlatılacağı ve sonlandırılacağı saati ayarlamak için Zamanlama üzerine dokunun.

Başlangıç ​​tarihini, bitiş tarihini ve günü ayarlayın.

Bittiğinde Ayarla üzerine dokunun.

Odak modunu geçici olarak kapatmak için Mola üzerine dokunabilirsiniz ve mola için zaman sınırını belirleyebilirsiniz.

Odak Modunu Hızlıca Kapatıp, Açmak

Odak modu kısayolunu hızlı ayarlara eklemek için sağ üst köşedeki diğer simgeye dokunun. Hızlı Ayarlar kısayolu ekle'yi seçin. Sayfada belirtilen yönergeleri izleyin. Kısayol ayarlandıktan sonra hızlı ayarlardan gerektiğinde mola verebilir ve odak modunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Odak modunu yukarıda gösterildiği gibi hızlı ayarlar kısayolundan kalıcı olarak da kapatabilirsiniz.

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