



Çalışmayı durduran, hatalı davranan uygulamaları kaldırmak yerine sıfırlayarak tekrar düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu işleme basitçe, uygulamayı kaldırmadan sıfırlama deniliyor.

Android Telefonda Uygulama Sıfırlama

Facebook veya WhatsApp'ın aniden çökmeye başlaması gibi durumlarda bu uygulamaları sıfırlayabilirsiniz. Bazense uygulamalar yavaşlar ve silmek yerine, sadece sıfırlamanız yeterli olabilir. Önbelleğe alınan çok fazla veri olduğunda sıfırlama yararlıdır.

Ayarlar'a gidin

"Uygulamalar" a dokunun.

"Uygulama" yı seçin

Depolama üzerine dokunun

"Önbelleği Temizle" ye dokunun

Android telefonda hatalı davranan uygulamaları silmeden düzeltmenin başka yolları da var.

Cihazınızı Yeniden Başlatın

Önbelleğe alınmış verileri silmenin kolay yollarından biridir ve çoğu zaman işe yarar. Hatta telefonunuzu haftada bir kez yeniden başlatmanız önerilir. Hafızayı yeniler ve işe yaramaz dosyaları temizler.





Boş Depolama Alanı Açın

Uygulamaların düzgün çalışması için yeterince boş miktarda depolama alanına ihtiyacınız var, çünkü neredeyse tüm uygulamalar çalışmaları için önbelleğe veri almak zorundadır, bu nedenle veriler için yer kalmadığında uygulamanın düzgün çalışması mümkün olmaz.

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